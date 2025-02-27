CHP'li belediyelerin yaptıkları usulsüzlükler deşifre olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda CHP'li belediyelerdeki kamu israfının en yoğun yapıldığı ilçelerden biri olan Beykoz Belediyesi'nin 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıkmıştı.
Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. (İHA)
GÖZALTINA ALINDI
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabah saatlerinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verildiği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatıldığı bildirildi.
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler. (Takvim.com.tr)
ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?
Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de dünyaya geldi. Köseler ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu.
1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı.
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.