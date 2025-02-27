CHP'li belediyelerin yaptıkları usulsüzlükler deşifre olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda CHP'li belediyelerdeki kamu israfının en yoğun yapıldığı ilçelerden biri olan Beykoz Belediyesi'nin 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıkmıştı.

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.