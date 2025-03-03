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Bahçeli Selahattin Demirtaş'tan sonra Ahmet Türk'ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul'a getirildi

İmralı'daki teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya "Kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin" çağrısı sonrası "Terörsüz Türkiye" hamlesinde önemli bir eşik aşıldı. Sürecin mimarlarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli ise peş peşe dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi. Bahçeli Tuncer Bakırhan'la telefonda görüştü Selahattin Demirtaş'ı arayıp teşekkür etti. MHP lideri daha sonra Ahmet Türk'e "Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum" dedi. Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Edirne'den İstanbul'a getirildiği, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 10:30
Bahçeli Selahattin Demirtaş’tan sonra Ahmet Türk’ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul’a getirildi

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil" diyerek PKK'nın paradigmasının çöktüğünü itiraf etti.

DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Demirtaş'ı aradı (Takvim.com.tr)MHP lideri Bahçeli, Demirtaş'ı aradı (Takvim.com.tr)


BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A HEM TEŞEKKÜR HEM GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Terörsüz Türkiye'nin şafağı aralanırken sürecin mimarlarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken telefon trafiklerine imza attı.

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon! Neler konuşuldu?



Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan sonra cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Bahçeli'nin sürece katkılarından dolayı Demirtaş'a teşekkür etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selahattin Demirtaş'a eşi ameliyat olduğu için refakat izni verildi (Takvim.com.tr)Selahattin Demirtaş'a eşi ameliyat olduğu için refakat izni verildi (Takvim.com.tr)


DEMİRTAŞ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA EDİRNE'DEN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 1 Mart Cuma günü özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenildi. Bakanlığa yapılan talep ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Selahattin Demirtaş, eşine refakat etmek için İstanbul'a getirildi.

Bu sırada Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Ahmet Türk (Takvim.com.tr)MHP lideri Devlet Bahçeli ve Ahmet Türk (Takvim.com.tr)

AHMET TÜRK'Ü DE ARADI

Daha sonra MHP lideri, DEM'li Ahmet Türk'le bir telefonda görüştü.

Bahçeli'nin gelişmeler için "Çok güzel" diyerek teşekkür ettiğini söyleyen Ahmet Türk, "Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum" dediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşa telefonMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşa telefon








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