Bahçeli Selahattin Demirtaş’tan sonra Ahmet Türk’ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul’a getirildi

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil" diyerek PKK'nın paradigmasının çöktüğünü itiraf etti.



DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Demirtaş'ı aradı (Takvim.com.tr)





BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A HEM TEŞEKKÜR HEM GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



Terörsüz Türkiye'nin şafağı aralanırken sürecin mimarlarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken telefon trafiklerine imza attı. Bahçeli'den Demirtaş'a telefon! Neler konuşuldu?



Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan sonra cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Bahçeli'nin sürece katkılarından dolayı Demirtaş'a teşekkür etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.