CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beykoz Belediyesi (AA)

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Beykoz Belediyesi (İHA)

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.