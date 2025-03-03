Cem Köksal serbest bırakıldı! Zorlu Holding’ten üzüntü var özür yok

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, şirkette çalışanlara mail atarak Ramazan Ayı'nın gelmesini tebrik etti. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise Güler'in bu maline "Kurumsal günlerimiz arasında değil giyerek" tepki gösterdi. Köksal'ın mailinde şu ifadeler yer alıyordu;



'Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.'

Sosyal medyada yayılan şirket içi mesajlaşmalar sonrasında Cem Köksal, görevinden istifa etti ve gözaltına alındı. Zorlu Holding, yaptığı açıklamada Köksal'ın 1 Mart 2025 itibarıyla istifa ettiğini doğruladı.



Şirketten yapılan açıklamada, "Grubumuzun, her zaman toplumsal konularla iç içe ve sorumluluk sahibi olduğu bilinmektedir" denildi. Zorlu Holding, üzüntülerini milli ve manevi değerlerle bütünleşen bir kurum olduğunu vurguladı. Ancak özür dilenmedi.

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