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Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi: "İnsani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadı. Yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz." denildi.

AA AA
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:04
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadı.

Bakanlıktan, Gazze'ye insani yardımların girişinin engellenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı (AA)Dışişleri Bakanlığı (AA)

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz." ifadesine yer verilirken, İsrail hükümetinin Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Uygulamanın, Filistin halkını toplu şekilde cezalandırmayı amaçladığının altını çizilen açıklamada, "(Uygulama) Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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