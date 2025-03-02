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Kandil şark kurnazlığı peşinde mi? Yazılı açıklamada dikkat çeken husus: İmralı'dan gelen kongre ve fesih çağrısına "Öcalan" bahanesi

Terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelindi. Teröristbaşı Öcalan PKK ve türevlerine "Silah bırakın, kongreyi toplayıp kendinizi feshedin" çağrısı yaptı. Ancak Kandil'den kafalarda soru işareti bırakan bir yanıt geldi. "Çağrının içeriğine katılıyoruz, gereğini yapacağız" diyen PKK Yürütme Konseyi fesih için "Kongreye Öcalan da katılmalı. Bizzat yönlendirmeli ve yürütmeli" söylemine sığındı. Bu durum "Kandil bahane mi arıyor?" sorusunu sordurdu. Tam da bu noktada Başkan Erdoğan'ın uyarısı önem kazandı: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider. Taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmayız.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 06:59 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 07:04
Kandil şark kurnazlığı peşinde mi? Yazılı açıklamada dikkat çeken husus: İmralı’dan gelen kongre ve fesih çağrısına Öcalan bahanesi

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"Terörsüz Türkiye" idealinin şafağı söktü. Başkan Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.

DEM Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirilen 3. ziyaretin ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!



ÖCALAN: "TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaparak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

Öcalan, PKK ve türevlerinin "federasyon" ve "özerklik" talebine de kapıyı kapatıp "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)



ERDOĞAN: VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER

Sürece ilişkin Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok net mesajlar geldi.

Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

BAHÇELİ'DEN KANDİL'DEKİ ELEBAŞLARINA UYARI: İMRALI'NIN ETRAFINDAN KENETLENİN

Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir tarih yazdığını belirtip "Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumuna ramak kalmıştır" dedi.

PKK'nın 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından feshedildiğini anımsatan Bahçeli, "Kandil'deki elebaşlarının İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır. Terörle sonuç alınması ham bir hayaldir" değerlendirmesini yaptı.

Kandil, İmralı'nın çağrısına uyacağını açıkladı ancak konfre ve fesih için ʺÖcalanʺ bahanesine sığındı (Takvim.com.tr)Kandil, İmralı'nın çağrısına uyacağını açıkladı ancak konfre ve fesih için ʺÖcalanʺ bahanesine sığındı (Takvim.com.tr)


Gelişme üzerine Kandil'den "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" açıklaması geldi.

Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği "Kongreyi toplayın kendinizi feshedin" açıklamasına yanıt veren PKK Yürütme Komitesi, "Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Apo'nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir" bahanesine sığındı.

KANDİL BAHANE Mİ ARIYOR?

Konuya ilişkin SABAH Gazetesi yazarı Mahmur Övür "Kandil bahane mi arıyor?" başlıklı köşe yazısı kaleme aldı.

Kandil baronlarının bugüne kadarki her iyi niyetli adımı sabote ettiğine dikkat çeken Övür, "Yine aynı hikâye mi? Hem "Katılıyoruz, gereğini yapacağız" deniyor hem de devreye "ateşkes" gibi alakasız "Kongreye Öcalan da katılmalı" gibi gerçekçi olmayan bahaneler sokuşturuluyor. İyi niyetle belki kitleleri hazırlamak adına yapıyorlar diyeceğim ama onu da diyemiyorum; çünkü Kandil baronları bugüne kadar her olumlu adımı sabote etti ve birilerinin aparatı olmaktan kurtulamadı" şeklinde konuştu.

İmralı'ya giden DEM heyeti Öcalan'ın PKK'yı fesih mektubunu okudu (Takvim.com.tr)İmralı'ya giden DEM heyeti Öcalan'ın PKK'yı fesih mektubunu okudu (Takvim.com.tr)

DEM PARTİ NE CEVAP VERECEK?

Şimdi gözler DEM Parti'ye çevrildi. Kandil'in alt metninde oyunbozanlık yatan bu açıklamasına DEM yönetiminin alacağı tutum merak konusu oldu.

Mahmut Övür, "Bu oyunbozan yaklaşıma Öcalan'dan önce DEM Parti'nin ne cevap vereceğini merak ediyorum. Yine de hatırlatmakta yarar var; bu kez Kandil o pis oyunları oynama fırsatı bulamayacak" ifadelerini kullandı.

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