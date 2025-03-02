Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlandı! Doğal gaz ihracatı başlıyor... Başkan Erdoğan ve Aliyev törende buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da doğal gaz sevkiyatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Türkiye'ye 14 farklı noktadan doğal gaz girişi sağladıklarını belirten Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan boru hattının tamamlandığını duyurdu.

NAHÇIVAN'A DOĞAL GAZ SEVKİYATI

Bakan Bayraktar şöyle konuştu:

"Bizim ihracat noktalarımız da var. Bunlardan biri Bulgaristan, biri Yunanistan. Artık bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla inşallah bir tören düzenlenecek. Bu hafta bu doğal gaz boru hattını, Türkiye'nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız. Türkiye üzerinden artık Nahçıvan'ın gaz ihtiyacı karşılanmış olacak."



