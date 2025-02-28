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Yüzer platformla 4.5 milyon eve gaz!

Türkiye’nin ilk yüzer platformunun Mayıs’ta Boğaz’ı geçerek Filyos’a gideceğini belirten Bakan Bayraktar, ‘2026 üçüncü çeyrekte 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona yerleşecek. 4.5 milyon haneye yetecek gazı tek başına üretecek’ dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Yüzer platformla 4.5 milyon eve gaz!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Enerji Bakanlığı, Karadeniz'de gaz üretimini artıracak yüzer platform ile gövde gösterisi yapacak.

Çanakkale'de bir tersanede bakım çalışmaları süren Türkiye'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu; İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü olan 29 Mayıs'ta Boğaz'dan geçecek. Filyos Limanı'nda bir yıl kaldıktan sonra 2026'nın üçüncü çeyreğinde üretim yapacağı lokasyona geçecek olan platform, 4.5 milyon haneye yetecek gazı tek başına üretecek. Karadeniz'de günlük üretimin 7 milyon metreküpe ulaştığını belirten Bakan Alparslan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 3 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendi doğalgazımızla karşılıyoruz. Mart ayı üretimde milat olacak. İnşallah Ramazan Bayramı'yla beraber üretim 9.5 milyon metreküplere kadar artacak. Bir de 2026'nın üçüncü çeyreğinde üretimi iki katına çıkaracağımız bir süreç bizi bekliyor. Yani günlük 20 milyon metreküp üretimlere çıkacağız. Dolayısıyla yılda 7.5 milyar metreküp gazımızı yani 50 milyar metreküp civarında tüketimimiz olursa yüzde 15'ini kendi gazımızla karşılamış olacağız. Yüzer platform bu Mayıs'ta inşallah Boğaz'ı geçecek. Filyos'a gidecek. 2026 üçüncü çeyrekte de üretim yapacağı lokasyona göndereceğiz."

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