Bakanlık duyurdu: Türkmen gazı bugün geliyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelenen doğalgaz tedarikine ilişkin imzaların atılmasından sonra Türkmen gazı teslimatının bugün başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1.3 milyar metreküplük gazın 1.5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



Bayraktar, "Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Ayrıca Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız" diye konuştu.

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