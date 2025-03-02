SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!

Ramazan ayı, manevi huzurun doruğa ulaştığı, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu ayda, sadece oruç tutmakla kalmayıp, çeşitli ibadetlerle manevi dünyamızı zenginleştirmemiz önemlidir. Peki, bu mübarek ayda hangi ibadetleri yapmak gerekiyor? İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetlere dair detaylı bilgiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 08:40
2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetleri listeledik. Oruç tutmaktan teravih namazına, sahurdan iftara kadar Ramazan ayında ihmal edilmemesi gereken ibadetler neler?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

-Oruç Tutmak

-Teravih Namazı Kılmak

-Kur'ân Okumak ve Hatim Yapmak

-Sahur Yapmak

-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek

-İtikaf Girmek

-Kadir Gecesini Aramak

-Zekat Vermek

-Fitre Vermek

-Sadaka ve İnfakları Çoğaltmak

-Ramazan Umresi Yapmak

-Bayram Gecelerini İhyâ Etmek

-Teheccüt Namazı Kılmak

-Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek

-Dua Etmek

-Tevbe ve İstiğfar Etmek

-Salavat Getirmek

-Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

-İhlası Muhafaza Etmek

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

"SALAVAT-I ŞERİF"

"ÂLLâHÜMME SALLİ ALâ MUHAMMED"

◾ Mübarek zaman dilimlerinde ve bilhassa Ramazan ayında nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Ramazan-ı şerifte çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

◾ "Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları; bana en çok salat ve selam getirenlerdir." (Tirmizi, Vitr, 21)

◾ "Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır." (Nesai, Sehv, 46)

"LA İLAHE İLLALLAH"

◾ Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur. Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Ramazan ayında en çok dile getirilen zikirlerden birisi de "La İlahe İllallah"dır. (Tirmizi, 3383)

ESMA-İ HÜSNA

◾ Yüce Allah'ın (CC) isimleri olarak bilinen"ESMAÜL HÜSNA", aynı zamanda müminler için bir rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın isimlerini O'nu zikretmek, anmak ve istemek maksaıyla kullanırlar.

Ramazan ayı vesilesiyle Allah Teala'nın güzel isimlerini zikretmek ve O'ndan (CC) O'nun (CC) adı ile istemek güzel bir ibadet şeklidir.

SALAT- MÜNCİYE

◾ Milletimiz Efendimizi (SAV) anmak ve O'na (SAV) salat-ı selam getirmek için yılın her mevsiminde salat-ı tefriciye okur.

SALAT-I MÜNCİYE OKUNUŞU

"Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ehvali vel afat, ve takdi lena biha cemial hacat, ve tutahhiruna biha min cemiisseyyiat ve terfeuna biha indeke a'ledderecaat, ve tübelliğuna biha aksal gayat, min cemiil hayrat fil hayati ve badel memat. İnneke ala külli şey in kadir."

"Lâ HAVLE VE Lâ KUVVETE İLLâ BİLLâH"

Efendimiz bu zikir hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurur. (Tirmizî, Daavât, 57)

📌 Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir. Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

"ELHAMDÜLİLLAH"

◾ Allah'a hamdolsun anlamına gelen "Elhamdülillah" Müslümanlar tarafından en çok kullanılan hamd, şükür ifadelerinden biridir. Ramazan ayında Yüce Allah'ı (CC) anmak isteyen müminler tarafından bolca zikredilir.

"ALLAHU EKBER"

📌 Yüce Allah en büyüktür anlamına gelen "Allahu Ekber" ifadesi çokça kullanılan zikirlerdendir. Namaz tesbihatından gün içinde kullanılan şaşırma eylemine kadar geniş bir yelpazede kullanılan ifade, Müslümanların Hak Teala'nın büyüklüğünü ifade etmek için dillerine pelesenk ettikleri bir zikirdir.

Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?
Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?
Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, hangi ilde en kısa tutulacak? İşte en kısa ve en uzun oruç tutacak şehirlerBu yıl kaç saat oruç tutacağız, hangi ilde en kısa tutulacak? İşte en kısa ve en uzun oruç tutacak şehirler
Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, hangi ilde en kısa tutulacak? İşte en kısa ve en uzun oruç tutacak şehirler
Cünüp iken oruca niyet edilir mi? Cünüp iken oruç kabul olur mu? Diyanet açıkladıCünüp iken oruca niyet edilir mi? Cünüp iken oruç kabul olur mu? Diyanet açıkladı
Cünüp iken oruca niyet edilir mi? Cünüp iken oruç kabul olur mu? Diyanet açıkladı
Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil şark kurnazlığı peşinde! İmralı’dan gelen kongre ve fesih çağrısına Öcalan bahanesi... Terör baronlarının son çırpınışı
10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?
Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu gözaltısı! Ben artık yaşayamıyorum deyip ağlamaklı video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler
Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Zorlu Holding Türkiye’de cepleri doldurup paraları İsrail’e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?
Getir
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alındı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cennetin kapıları açıldı
Devlet Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır
Londra’da Ukrayna zirvesi! Türkiye ne mesaj verecek?
Kusursuz ilerleyiş! Beşiktaş - Kayserispor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Kanser tedavisinde yerli teknoloji! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan önemli açıklamalar: CAR-T hücre tedavisinin yerli üretim sürecini başlattık
İş kurana 2 milyon liraya kadar destek! Başvuru tarihleri ne zaman?
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Rusya da dahil oldu
CHP’de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla zırh arayan Ekrem İmamoğlu’nun katılım korkusu...
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
Elon Musk 14. kez baba oldu! Gayrimeşru çocuk iddiasından 2 hafta sonra bir bebek daha
Terörsüz Türkiye’nin yol haritası belirlendi! İşte uygulanacak stratejinin detayları...
Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni detay! YÖK’e sormamışlar bile! Eski YÖK üyesi açıkladı: Hukuki değil