İl İl Cuma namazı saat kaçta? Cuma saati İstanbul, Ankara, İzmir...

Cuma namazına kısa bir süre kala namazın eda edileceği saat ile ilgili aramalar artış gösterdi. Bugün öğle vaktinde camilerde kılınacak olan Cuma namazına katılmak isteyenler, bulundukları illerdeki Cuma namazı saatini öğrenmek için araştırma yapıyor. Cuma namazını kılmadan önce, namaz saati hakkında sorgulama yapanlar "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her il için namaz saatlerini yayımladı. İşte 28 Şubat 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki cuma namazı vakitleri.