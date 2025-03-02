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Dilan Polat ve Engin Polat'a "uyuşturucu" gözaltısı! "Ben artık yaşayamıyorum" deyip ağlamaklı video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve daha sonra serbest kalan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyadaki skandal paylaşımları sonrası başsavcılık harekete geçti. Polatlar, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı. Çift sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 23:57 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 08:27
Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu gözaltısı! Ben artık yaşayamıyorum deyip ağlamaklı video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler

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Başına taktığı dolarlar ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.

Çift 10 ay süren tutukluluklarının ardından birer hafta arayla serbest bırakıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı!

"SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAĞIM" DEMİŞTİ...

Dilan Polat tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" ifadelerini kullansa da dediği gibi olmadı.

Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı yerden sosyal medya kullanımına devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşıma imza attı.

Dilan Polat'ın skandal paylaşımı. (Ekran görüntüsü)Dilan Polat'ın skandal paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

DİLAN'DAN SKANDAL VİDEO

İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoyla ilgili ihbarları dikkate aldı.

Dilan Polat ve Engin Polat. (Sosyal medya)Dilan Polat ve Engin Polat. (Sosyal medya)

YENİDEN HAPSE Mİ GİRECEKLER?

Başsavcılık, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.

DİLAN POLAT'TAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA

Gözaltı kararı haberinin ardından Dilan Polat gözyaşları içinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış. Gözaltına alındılar diye. Muhtemelen birazdan gelirler. Artık yaşamak istemiyorum. Hayatım boyunca masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem. Hayatım boyunca içmemişim, görmemişim." dedi.

Dilan Polat gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu



BÖYLE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, gece saat 04.30 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı (AA)Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı (AA)

Polat çifti yapılan kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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