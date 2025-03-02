Dilan Polat ve Engin Polat'a "uyuşturucu" gözaltısı! "Ben artık yaşayamıyorum" deyip ağlamaklı video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler

DİLAN POLAT'TAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA

Gözaltı kararı haberinin ardından Dilan Polat gözyaşları içinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış. Gözaltına alındılar diye. Muhtemelen birazdan gelirler. Artık yaşamak istemiyorum. Hayatım boyunca masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem. Hayatım boyunca içmemişim, görmemişim." dedi.





BÖYLE GÖTÜRÜLDÜLER



Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, gece saat 04.30 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı (AA)



Polat çifti yapılan kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.