Dilan Polat ve Engin Polat'a "uyuşturucu" gözaltısı! "Ben artık yaşayamıyorum" deyip ağlamaklı video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler

Başına taktığı dolarlar ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.
Çift 10 ay süren tutukluluklarının ardından birer hafta arayla serbest bırakıldı.
"SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAĞIM" DEMİŞTİ...
Dilan Polat tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" ifadelerini kullansa da dediği gibi olmadı.
Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı yerden sosyal medya kullanımına devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşıma imza attı.