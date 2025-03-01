Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Sahadaki somut yansımaları takip edeceğiz

Türkiye'nin terörle etkin mücadelesi ve "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki adımlarla birlikte önemli bir eşiğe gelindi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye ve iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yönelik "PKK'yı lağvet" telkinleriyle şekillendi.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI
PKK elebaşı Abdullah Öcalan gelişmeler sonrası, "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısında bulundu.
PKK'DAN "UYACAĞIZ" KARARI
Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA: SAHADAKİ SOMUT YANSIMALARI TAKİP EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz." dedi.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir.
Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)
Terör ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlemiş, demokratik standartların yükselmesini, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırmıştır. Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır.
Son yirmi yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır
Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiç bir demokratik hukuk devleti buna müsade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.