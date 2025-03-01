Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Sahadaki somut yansımaları takip edeceğiz

PKK'DAN "UYACAĞIZ" KARARI

Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA: SAHADAKİ SOMUT YANSIMALARI TAKİP EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz." dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir.

Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir.