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Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, kırmızı bültenle aranan Daltonlar adlı çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Sinan Memi 20 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da, uyuşturucu ticaretinden 30 yıl hapis cezasıyla yargılanan Atakan Avcı ise Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da yakalanmış, söz konusu iki suçlu, emniyete ait özel uçakla Özel Harekât ekibinin refakatinde Perşembe günü Türkiye'ye getirilmişti.

Sinan Memi, İstanbul'a getirildi. (DHA) KARIŞTIĞI EYLEMLERİN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Uluslararası operasyonla yakalanan, adı organize suç dünyasında kanlı eylemlerle anılan Daltonlar organize suç ağının kilit isimlerinden örgüt yöneticisi Sinan Memi'nin karıştığı eylemlerin şifreleri çözüldü. Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda önce Ankara'ya getirilen, oradan da dün akşam saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilerek emniyette sorguya alınan Memi'nin, 1 Şubat 2023 tarihinde Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de F.Y. isimli şahsın öldürülmesinde tetikçilik yaptığı, 18 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde bir film setine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama konusunda azmettirici olduğu saptandı.