Başkan Erdoğan’dan Ramazan ayının ilk günü şehit aileleri ile iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayını yoğun iftar programlarıyla geçirecek. Başkan Erdoğan ilk iftarını Dolmabahçe Sarayı'nda şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla yaptı.

Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her Ramazan'da olduğu gibi bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla birlikte yapıyoruz. Ülke ve millet olarak askeri, polisi, bekçisi, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, istihbarat mensuplarıyla güvenliğimiz için gece gündüz fedakarca çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdi ile ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz.

Nefret dili yerine karşılıklı diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin ısırılması halinde demir yumruğumuzu hazırda tutuyoruz. Her alanda güçlü Türkiye var.

Türkiye sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Verilen sözler tutulmazsa, günah bizden gider. Halan devam eder operasyonlarımızı son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.

Mesele Türkiye olduğunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmiyoruz. Sizlerden hükümetinize güvenmenizi rica ediyorum.