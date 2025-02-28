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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının şifreleri: İmralı'daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tüm örgüt unsurlarına yaptığı silah bırakma çağrısı heyet tarafından Taksim'de bir otelde Kürtçe ve Türkçe olarak okundu. Çağrının yapıldığı sırada paylaşılan fotoğrafta heyet dışında yer alan 3 kişi ile mikrofon detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 22:49 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 15:03
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?

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DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Partili Ahmet Türk ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)

PAYLAŞILAN FOTOĞRAFTA İMRALI'DAKİ 3 TUTUKLU DA YER ALDI

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. Elebaşının önünde yer alan mikrofon dikkatlerden kaçmadı (Takvim.com.tr)Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. Elebaşının önünde yer alan mikrofon dikkatlerden kaçmadı (Takvim.com.tr)

Ziyaretin ardından DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.

NEDEN MİKROFON VAR?

Çağrının yapıldığı sırada basına servis edilen fotoğrafta yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Elinde bir kağıt tutan PKK elebaşı Öcalan'ın önünde bir mikrofon bulunduğu görüldü. Bu durum "Çağrı videoya mı alındı?" sorularını da beraberinde getirdi.

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ELEBAŞLARI VİDEO MESAJ MESAJI VERİP AYAK DİREMİŞTİ

Nitekim PKK elebaşı Bese Hozat, saklandığı inden "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" mesajı verip yine ayak diremişti. Yapılan silah bırakma çağrısının ardından gözler Kandil'deki elebaşlarından gelecek açıklamalarda çevrildi.

FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ?

Cezaevinde çekilen diğer fotoğraflarının aksine takım elbise giydiği görülen Öcalan'ın da olduğu DEM Parti heyetinin İmralı'daki bu fotoğrafını kimin çektiği ise merak konusu oldu.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu

ELEBAŞI ÖCALAN SİLAH BIRAKIN ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, İmralı Adası'nda sabah saatlerinde Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Kürtçesini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu.

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajda, "PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denildi.

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkler ile Kürtlerin, 1000 yılı aşan tarihleri boyunca varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu gördükleri belirtilen açıklamada, "Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokratik toplum ihtiyacının kaçınılmaz olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir."

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

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