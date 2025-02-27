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Fenerbahçe'nin UEFA rakibi Rangers'in Ramazan uyarıları takdir topladı!

İskoçya'nın Rangers takımı, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına katılacak taraftarlarına İstanbul'da geçirecekleri süre için Ramazan ayına özel uyarılarda bulundu. Rangers Kulübü tarafından yayımlanan bildiride, 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılarak, taraftarlardan İstanbul'da halka açık alanlarda yemek yeme, içki ve sigara içme ile sakız çiğneme gibi davranışlardan kaçınmaları istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 23:13 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 23:13
Fenerbahçe’nin UEFA rakibi Rangers’in Ramazan uyarıları takdir topladı!

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İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını izlemek için İstanbul'a seyahat edecek taraftarlarına Ramazan ayı dolayısıyla önerilerde bulundu.

Rangers. (Takvim.com.tr arşiv)Rangers. (Takvim.com.tr arşiv)

Rangers Kulübünün yayımladığı bildiride, 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılarak "Bu durum, seyahat eden taraftarlarımızı önemli ölçüde etkilemese de lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun. Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlardan ziyaretleri boyunca gelenek ve yasalara saygı göstermelerinin rica edildiği bildiride, vakit geçirilmesi için önerilen bölgeler arasında Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu gösterildi.

Ayrıca taraftarlar, stada giriş-çıkışlar, ulaşım, toplanma alanları ve saatleri ile güvenlik prosedürleri hakkında bilgilendirildi.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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