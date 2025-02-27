SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'na 139.165 TL çakar cezası

İstanbul’da izinsiz çakar sistemiyle trafik kurallarını hiçe sayarak ilerleyen lüks cipin sürücüsüne 139.165 TL trafik idari para cezası işlemi uygulandı. Etiler Nispetiye Caddesi'nde ilerleyen araçtaki sürücünün ise Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu ortaya çıkmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 21:35 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 21:48
Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’na 139.165 TL çakar cezası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da izinsiz çakar sistemiyle trafik kurallarını hiçe sayarak ilerleyen lüks cipin sürücüsüne 139.165 TL trafik idari para cezası işlemi uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama (Sosyal medya)İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama (Sosyal medya)

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24.02.2025 tarihinde Beşiktaş İlçesi Etiler Nispetiye Caddesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir.

İzinsiz çakar sistemiyle yakalandı!

Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2918 sayılı KTK'nın;

*26/6 (Araçlarda; ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması),
*47/1-C (Trafik işaret levhalarına uymamak) maddeleri uyarınca toplam 139.165 TL trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır.

İzinsiz çakar kullanan cip (Sosyal medya)İzinsiz çakar kullanan cip (Sosyal medya)


CÜBBELİ AHMET'İN KIZI ÇIKMIŞTI

Etiler Nispetiye Caddesi'nde ilerleyen araçtaki sürücünün ise Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu ortaya çıkmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN