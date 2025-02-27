Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’na 139.165 TL çakar cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama (Sosyal medya)



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



24.02.2025 tarihinde Beşiktaş İlçesi Etiler Nispetiye Caddesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir.

Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2918 sayılı KTK'nın;

*26/6 (Araçlarda; ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması),

*47/1-C (Trafik işaret levhalarına uymamak) maddeleri uyarınca toplam 139.165 TL trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır.