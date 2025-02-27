PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Partili Ahmet Türk ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.
Heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)
PAYLAŞILAN FOTOĞRAFTA İMRALI'DAKİ 3 TUTUKLU DA YER ALDI
Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. Elebaşının önünde yer alan mikrofon dikkatlerden kaçmadı (Takvim.com.tr)
Ziyaretin ardından DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.
NEDEN MİKROFON VAR?
Çağrının yapıldığı sırada basına servis edilen fotoğrafta yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Elinde bir kağıt tutan PKK elebaşı Öcalan'ın önünde bir mikrofon bulunduğu görüldü. Bu durum "Çağrı videoya mı alındı?" sorularını da beraberinde getirdi.
ELEBAŞLARI VİDEO MESAJ MESAJI VERİP AYAK DİREMİŞTİ
Nitekim PKK elebaşı Bese Hozat, saklandığı inden "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" mesajı verip yine ayak diremişti. Yapılan silah bırakma çağrısının ardından gözler Kandil'deki elebaşlarından gelecek açıklamalarda çevrild.
ELEBAŞI ÖCALAN SİLAH BIRAKIN ÇAĞRISI YAPTI
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, İmralı Adası'nda sabah saatlerinde Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Kürtçesini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu.