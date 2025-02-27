A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Ramazan ayı çalışma saatleri

(AA)
MİGROS
Migros marketleri, şube konumlarına göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle sabah 08.30 ya da 09.00'da açılıp akşam 21.00'e kadar hizmet sunuyor. Ayrıca, Migros'un online alışveriş platformları gece yarısına kadar sipariş alabiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
CARREFOURSA
CarrefourSA marketlerinde şube türüne bağlı olarak saatler değişebiliyor. Mini CarrefourSA marketleri 08.00 - 21.00 saatleri arasında çalışırken, daha büyük CarrefourSA şubeleri ise 08.00 - 22.00 arasında hizmet veriyor.
(AA)
TARIM KREDİ MARKETLERİ
Tarım Kredi Kooperatif marketleri sabah 09.00'da açılıp akşam 21.00'de kapanıyor. Dini bayramların ilk günü kapalı olsalar da diğer günlerde hizmet vermeye devam ediyorlar.
(Takvim Foto Arşiv)
Sahurda marketler açık olacak mı?
Marketlerin genel çalışma düzeninde sahura özel bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak, fırınlar birçok bölgede sahur saatlerinde de hizmet verecek. Vatandaşların, sahur vaktinde sıcak ekmek ve pide almak için bölgesindeki fırınların çalışma saatlerini takip etmeleri tavsiye ediliyor.
Ramazan ayına özel marketlerin çalışma saatlerinde resmi bir güncelleme yapıldığında, ilgili duyurular paylaşılacaktır.