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A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Ramazan ayı çalışma saatleri

Ramazan'ın manevi atmosferiyle birlikte, alışveriş alışkanlıklarımızda da değişiklikler yaşanıyor. Sahur ve iftar sofraları için hazırlık yapan vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Bu özel dönemde, market zincirleri de müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışma saatlerinde düzenlemelere gidebiliyor. İşte Ramazan ayında A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi marketlerinin kapılarını ne zaman açıp kapattığına dair güncel bilgiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:03
A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Ramazan ayı çalışma saatleri

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Ramazan ayının bereketli sofraları için alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerindeki olası değişiklikleri yakından takip ediyor. Özellikle sahur ve iftar vakitlerine denk gelen alışverişler için marketlerin kapanış saatleri büyük önem taşıyor. Peki, bu Ramazan'da hangi market ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

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Ramazan'da marketlerin çalışma saatleri nasıl?

A101

Türkiye genelinde faaliyet gösteren A101 marketleri, genellikle sabah saat 09.00'da açılıyor ve akşam 21.00'e kadar hizmet veriyor. Ancak, bazı bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak saatlerde esneklik görülebiliyor. Resmi ve dini bayram günlerinde ise çalışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.

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BİM

BİM marketleri de standart olarak 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık. Cuma günleri ise öğlen saatlerinde, cuma namazı süresince mağazalar kısa süreli kapalı olabiliyor.

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MİGROS

Migros marketleri, şube konumlarına göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle sabah 08.30 ya da 09.00'da açılıp akşam 21.00'e kadar hizmet sunuyor. Ayrıca, Migros'un online alışveriş platformları gece yarısına kadar sipariş alabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CARREFOURSA

CarrefourSA marketlerinde şube türüne bağlı olarak saatler değişebiliyor. Mini CarrefourSA marketleri 08.00 - 21.00 saatleri arasında çalışırken, daha büyük CarrefourSA şubeleri ise 08.00 - 22.00 arasında hizmet veriyor.

(AA)(AA)

TARIM KREDİ MARKETLERİ

Tarım Kredi Kooperatif marketleri sabah 09.00'da açılıp akşam 21.00'de kapanıyor. Dini bayramların ilk günü kapalı olsalar da diğer günlerde hizmet vermeye devam ediyorlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sahurda marketler açık olacak mı?

Marketlerin genel çalışma düzeninde sahura özel bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak, fırınlar birçok bölgede sahur saatlerinde de hizmet verecek. Vatandaşların, sahur vaktinde sıcak ekmek ve pide almak için bölgesindeki fırınların çalışma saatlerini takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Ramazan ayına özel marketlerin çalışma saatlerinde resmi bir güncelleme yapıldığında, ilgili duyurular paylaşılacaktır.

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