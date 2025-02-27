A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Ramazan ayı çalışma saatleri

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Ramazan ayının bereketli sofraları için alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerindeki olası değişiklikleri yakından takip ediyor. Özellikle sahur ve iftar vakitlerine denk gelen alışverişler için marketlerin kapanış saatleri büyük önem taşıyor. Peki, bu Ramazan'da hangi market ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

(AA) Ramazan'da marketlerin çalışma saatleri nasıl? A101 Türkiye genelinde faaliyet gösteren A101 marketleri, genellikle sabah saat 09.00'da açılıyor ve akşam 21.00'e kadar hizmet veriyor. Ancak, bazı bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak saatlerde esneklik görülebiliyor. Resmi ve dini bayram günlerinde ise çalışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.