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İmamoğlu'nun diploması iptal edilebilir: Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
İmamoğlu’nun diploması iptal edilebilir: Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.Ü Rektörlüğü'ne yazı gönderdi. Başsavcılık, YÖK'ün araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığına, University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) ise tanınırlığının olmadığının belirtildiğini bildirdi.

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Yazıda, "Bu diplomanın kullanılmaya (YSK vb.) devam edildiği, diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, idari soruşturma yürütülmesi veya yürütülen idari soruşturma varsa raporlarının Başsavcılığımız'a gönderilmesi gerekmektedir" denildi. Savcılık, İ.Ü'den "Yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi bir şekilde gönderilmesini" talep etti.

İmamoğlunun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalıİmamoğlunun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı
İmamoğlu'nun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı

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