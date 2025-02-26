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AK Parti'den Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi: "Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis"

AK Parti, bugün 71. yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü bir sürprizle kutladı. Başkan Erdoğan'a, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Kalbimizde hep aynı his İyi ki varsın Reis" adlı şarkı hediye edildi. Kürsüye tüm salonun alkışlarıyla gelen Erdoğan, konuşmasının ardından pasta kesti.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 18:37
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

71. YAŞINA ÖZEL ŞARKI

Başkan Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce 71. yaşına özel şarkı çalındı. Şarkıyla birlikte Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlere yer verilen video izletildi. Bu sırada partililer liderini ayakta alkışlarken, "İyi ki doğdun Reis" tezahüratlarıyla Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.

AK Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)AK Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AK PARTİ PAYLAŞTI: NE KORKU VAR NE YEİS İYİ Kİ DOĞDUN REİS

Başkan Erdoğan için bestelenen şarkı AK Parti'nin resmi hesabından da paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Kalbimizde hep aynı his İyi ki varsın Reis. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda Teşkilatımızın Liderine sunduğu duygu dolu doğum günü hediyesi" denildi.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a sevgi seli

İşte Başkan Erdoğan için yazılan o şarkı:

Aşkla koşan yorulmaz
Gönülden bir olmuşuz
Memleket sevdasına senle mühür vurmuşuz

Kalbimiz alev alev yanıyor sebebisin
Türkiye Yüzyılı'nın bestekarı sensin

Kalbimiz alev alev yanıyor sebebisin
Türkiye Yüzyılı'nın kara sevdası sensin

Bilmezler nasıl sevdik seni bilmezler nasıl yandık
Hani durmaz dönerdi dünya biz deli sevdalıydık

Ne korku var ne de yeis iyi ki doğdun Reis
Kalbimizde hep aynı his iyi ki varsın Reis

Kendisine hediye edilen sürpriz şarkının ardından konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, teşkilata önemli mesajlar verdi. Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını, millete hizmet yolunda aşk ve şevklerini artırmasını Allah'tan diledi.

Vatan topraklarının her karışında, 81 vilayetin her birinde AK Parti'nin muzaffer ve muvaffak olması için mücadele edenlere selamlarını ileten Erdoğan, "Mevla, muhabbetimizi daim ve kaim eylesin." ifadesini kullandı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Başkan Erdoğan, 8. Olağan Büyük Kongre sonrası ilk genişletilmiş il başkanları toplantısını gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi.

"BİZİM İÇİN ASLOLAN, MİLLETİMİZİN VE TEŞKİLATIMIZIN HİSSİYATIDIR"

AK Parti siyasetinde her kongrenin yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz, 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz uzun ince yolda yeni bir kilometre taşı oldu. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongre sürecimizin de hem siyasette hem de Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını zamanla daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönem, Allah'ın izniyle, partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır. Son üç gündür muhalefet dahil çeşitli kesimlerden gelen tepkilerde bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bizim için aslolan, milletimizin ve teşkilatımızın hissiyatıdır. Seçmenlerimizde, teşkilat mensuplarımızda, bizden yaklaşık 24 senedir desteğini ve duasını hiç eksik etmeyen aziz milletimizde, kongremizin farklı bir heyecan dalgası oluşturduğunu memnuniyette müşahede ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olduğu kongre maratonumuzda bir kez daha tebellür etmiştir."

Başkan Erdoğan, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. (AA)Başkan Erdoğan, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. (AA)

PASTAYI KESTİ

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından üzerinde AK Parti logosunun bulunduğu doğum günü pastasını kesti. Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş eşlik etti.

Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Başkan Erdoğan mazbatasını aldı. (AA)Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Başkan Erdoğan mazbatasını aldı. (AA)

Toplantıda Erdoğan'a mazbatası da takdim edildi.

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