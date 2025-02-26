AK Parti'den Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi: "Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Başkan Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce 71. yaşına özel şarkı çalındı. Şarkıyla birlikte Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlere yer verilen video izletildi. Bu sırada partililer liderini ayakta alkışlarken, "İyi ki doğdun Reis" tezahüratlarıyla Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

AK Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)



AK PARTİ PAYLAŞTI: NE KORKU VAR NE YEİS İYİ Kİ DOĞDUN REİS



Başkan Erdoğan için bestelenen şarkı AK Parti'nin resmi hesabından da paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Kalbimizde hep aynı his İyi ki varsın Reis. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda Teşkilatımızın Liderine sunduğu duygu dolu doğum günü hediyesi" denildi.

İşte Başkan Erdoğan için yazılan o şarkı:



Aşkla koşan yorulmaz

Gönülden bir olmuşuz

Memleket sevdasına senle mühür vurmuşuz

Kalbimiz alev alev yanıyor sebebisin

Türkiye Yüzyılı'nın bestekarı sensin

Kalbimiz alev alev yanıyor sebebisin

Türkiye Yüzyılı'nın kara sevdası sensin

Bilmezler nasıl sevdik seni bilmezler nasıl yandık

Hani durmaz dönerdi dünya biz deli sevdalıydık

Ne korku var ne de yeis iyi ki doğdun Reis

Kalbimizde hep aynı his iyi ki varsın Reis

Kendisine hediye edilen sürpriz şarkının ardından konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, teşkilata önemli mesajlar verdi. Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını, millete hizmet yolunda aşk ve şevklerini artırmasını Allah'tan diledi.

Vatan topraklarının her karışında, 81 vilayetin her birinde AK Parti'nin muzaffer ve muvaffak olması için mücadele edenlere selamlarını ileten Erdoğan, "Mevla, muhabbetimizi daim ve kaim eylesin." ifadesini kullandı.