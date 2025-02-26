SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TBMM Araştırma Komisyonu Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yarın Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak.

AA AA
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 21:03 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 21:06
TBMM Araştırma Komisyonu Grand Kartal Otel’de incelemelerde bulunacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yarın yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak.

TBMM (AA)TBMM (AA)

KOMİSYON OTEL VE ÇEVRESİNDE İNCELEME YAPACAK

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri, yarın Bolu'ya giderek, 21 Ocak'ta yangının meydana geldiği otel ve çevresinde inceleme yapacak.

Grand Kartal Otel (AA)Grand Kartal Otel (AA)

Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra komisyon uzmanı ve görevlilerinin de katılacağı programda, yetkililerden bilgi alınacak.

Grand Kartal Otel (AA)Grand Kartal Otel (AA)

BİR GÜN ERKENE ÇEKİLDİ

Daha önce 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirileceği açıklanan inceleme programının, alınan kararla bir gün erkene çekildiği öğrenildi.

Boludaki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi!Boludaki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi!
Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
DEM Parti’ye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak
Trabzonspor - Çaykur Rizspor | CANLI İZLE
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası masa yeniden Türkiye’de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği... Lİderler peş peşe aradı
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev
İmamoğlu’nun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! Sürpriz hareket
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
EVLENENE 4 KOLDAN DESTEK! Toplu para, faizsiz kredi, çeyiz parasına çifte katkı... Noktası virgülüne hesapladık
ATM’lerde yeni dönem: Güvenlik kamerası tanımazsa işlem yapılamayacak
Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong
Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı