TBMM Araştırma Komisyonu Grand Kartal Otel’de incelemelerde bulunacak

TBMM (AA)



KOMİSYON OTEL VE ÇEVRESİNDE İNCELEME YAPACAK



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri, yarın Bolu'ya giderek, 21 Ocak'ta yangının meydana geldiği otel ve çevresinde inceleme yapacak.