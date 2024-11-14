CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa inceleme! Beykoz Belediyesi mercek altında! Müfettiş görevlendirildi

CHP'li belediyelerdeki kamu israfının en yoğunun yapıldığı ilçelerden biri olan Beykoz Belediyesi, vatandaşın beklediği hizmetleri yerine getirmekte 'Bütçe yok' bahanesi üretirken söz konusu konser olunca milletin parasını savurduğu görüldü.

CHP'li belediyelerdeki fahiş fiyatlı konser harcamalarına yönelik başlatılan soruşturmalar gündeme bomba gibi düşerken bir haber de Beykoz 'dan geldi.

Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.(Takvim.com.tr / Arşiv)

20 MİLYONLUK İHALE

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.

2024 Eylül – Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alım ihalesini 19 milyon 718 bin 983, 50 TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi aldı.