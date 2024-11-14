SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li belediyelerdeki konser vurgununa inceleme! Beykoz Belediyesi mercek altında! Müfettiş görevlendirildi

CHP’li belediyelerdeki fahiş fiyatlı konser harcamalarına yönelik başlatılan soruşturma genişliyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin ardından bu kez de CHP’li Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği 3 ayrı konser için soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan incelemede İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:54
CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa inceleme! Beykoz Belediyesi mercek altında! Müfettiş görevlendirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li belediyelerdeki fahiş fiyatlı konser harcamalarına yönelik başlatılan soruşturmalar gündeme bomba gibi düşerken bir haber de Beykoz'dan geldi.

CHP'li belediyelerdeki kamu israfının en yoğunun yapıldığı ilçelerden biri olan Beykoz Belediyesi, vatandaşın beklediği hizmetleri yerine getirmekte 'Bütçe yok' bahanesi üretirken söz konusu konser olunca milletin parasını savurduğu görüldü.

Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.(Takvim.com.tr / Arşiv)Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.(Takvim.com.tr / Arşiv)

20 MİLYONLUK İHALE
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.

2024 Eylül – Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alım ihalesini 19 milyon 718 bin 983, 50 TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi aldı.

Söz konusu belge. (Takvim.com.tr / Arşiv)Söz konusu belge. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Beykoz Belediyesi tarafından yüklenici firmadan A grubundan 2, B grubundan 1 sanatçı talep edildi. İhale kapsamında Yonca Lodi ve Gökhan Tepe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, Serkan Çevik ise Mısır Festivali'nde sahne aldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler. (Takvim.com.tr / Arşiv)Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Beykoz Belediyesi. (Takvim.com.tr / Arşiv)Beykoz Belediyesi. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbuldaki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacakSavcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbuldaki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul'daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak

CHPli Beykoz Belediyesi 3.5 milyarlık tarım arazisini 205 milyon liraya satışa çıkardıCHPli Beykoz Belediyesi 3.5 milyarlık tarım arazisini 205 milyon liraya satışa çıkardı
CHP'li Beykoz Belediyesi 3.5 milyarlık tarım arazisini 205 milyon liraya satışa çıkardı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
MSB’den sınır ötesi harekat’ açıklaması: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır | Eurofighter’da tedarik süreci hızlanıyor
Vakıf Katılım
SGK’dan Mansur Yavaş’a yalanlama! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu fırladı...
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırlayacak... Ana gündem Gazze!
Trump adalet bakanını açıkladı! Matt Gaetz cumhuriyetçilerde şok etkisi: Seks ticareti, cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu…
Trendyol
Seçil Erzan’dan 27 sayfalık mağdurum mektubu: İsim isim ne yazdı? Arda Turan, Fatih Terim...
Trump hakkındaki davalarda flaş gelişme: Özel Savcı Jack Smith resmen çekildi
İstanbul’da sistem kilitlendi İmamoğlu ’yürütemiyor’ | Metrolarda ’merdiven’ kaosu... Dün arıza bugün yangın
Taklit tağşiş listesi açıklandı! Ünlü markaların sucuğundan çıkanlar şoke etti
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
ABD basınından Lübnan’da ateşkes iddiası! Netanyahu’nun danışmanı Biden’dan önce Trump’a gitti
Bursa’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğdu! Çatıda ikna çabası...
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
SON DAKİKA