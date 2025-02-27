26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Zeytinyağı ve peynirlerde oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşişi listesini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağları başı çekti

Listede her zaman olduğu gibi yine zeytinyağları vardı. Alışveriş sitelerinde bile satılan markaların zeytinyağlarında tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.