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26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Zeytinyağı ve peynirlerde oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yeni listesinde zeytinyağı ve kaşarlarda yapılan oyun deşifre oldu. Açıklanan listede zeytinyağlarına yine tohum yağı karıştırıldığı, peynirlerin ise yağ oranının düşürüldüğü görüldü.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:53
26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Zeytinyağı ve peynirlerde oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı ifşaladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşişi listesini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağları başı çektiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağları başı çekti

Listede her zaman olduğu gibi yine zeytinyağları vardı. Alışveriş sitelerinde bile satılan markaların zeytinyağlarında tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağları başı çektiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağları başı çekti

Ayvalık Birlik, Gold Efe, Grand Yayla, Yeni Ayvalık, Gerçek Gemlik Zeytinyağı, Gemlik, Dalından Ayvalık, Yeni Vakıf Gurme, Gold Ayvalık, Çağlarca markalarının zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

Bakanlığın listesinde yer alan kaşar peynirlerinden biri Zeki Kuloğlu olduBakanlığın listesinde yer alan kaşar peynirlerinden biri Zeki Kuloğlu oldu

PEYNİRLERDE DE OYUN!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın incelemelerinde peynirlerde de oyun yapıldığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesindeki markaTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesindeki marka

Özlüce markalı kaşar peynirine bitkisel yağ karıştırıldığı ortaya çıktı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yine Boyacıoğulları Ömür, Tarım Dünyası Kahvaltılık Peynir, Zeki Kuloğlu ve Lokma markalarının peynir ve kaşarlarında yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesi

26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesi

26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesi

26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesi

26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

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