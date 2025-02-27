26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Zeytinyağı ve peynirlerde oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşişi listesini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşişi listesini açıkladı.
Listede her zaman olduğu gibi yine zeytinyağları vardı. Alışveriş sitelerinde bile satılan markaların zeytinyağlarında tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.
Ayvalık Birlik, Gold Efe, Grand Yayla, Yeni Ayvalık, Gerçek Gemlik Zeytinyağı, Gemlik, Dalından Ayvalık, Yeni Vakıf Gurme, Gold Ayvalık, Çağlarca markalarının zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.
PEYNİRLERDE DE OYUN!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın incelemelerinde peynirlerde de oyun yapıldığı görüldü.
Özlüce markalı kaşar peynirine bitkisel yağ karıştırıldığı ortaya çıktı.
Yine Boyacıoğulları Ömür, Tarım Dünyası Kahvaltılık Peynir, Zeki Kuloğlu ve Lokma markalarının peynir ve kaşarlarında yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.
26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
26 ŞUBAT TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ