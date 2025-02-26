TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı: 1 ayda 1827 tesis kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangının ardından yapılan denetimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bildirilen 1827 tesisin valilikler ve belediyeler tarafından kapatıldığını bildirdi.
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Alpaslan, yurt, hastane, otel gibi tüm yerlerin faaliyette bulunabilmesi için ilk şartın, yetkili idareden işyeri çalışma ruhsatı alması olduğunu hatırlattı.
İşyeri çalışma ruhsatlarının mücavir alan içinde belediyeler, mücavir alan dışında ise özel idareler tarafından verildiğini belirten Alpaslan, işyeri çalışma ruhsatının bir tesisin can ve mal güvenliğine uygun olarak hizmet verebilmesinin ön şartı olduğunu, ruhsat alınması için de belirli koşulların ve belgelerin sağlanması gerektiğini vurguladı.
Alpaslan, turizm işletmesi belgesinin, tür, sınıf, kapasite, personel nitelikleri dikkate alınarak turizm işletmelerine işletme aşamasında verilen bir nitelik belgesi olduğunu, yetkili belediye ya da il özel idaresinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan işletmelere, turizm işletmesi belgesi verilmediğini ifade etti.
Grand Kartal Otel (AA)
TURİZM İŞLETME BELGESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Turizm işletmesi belgesinin, tesisin, imar ve yangın güvenliği gibi teknik yeterliliğine ilişkin bir belge olmadığını kaydeden Alpaslan, "Turizm işletmesi belgesi 'kalite belgesi' niteliğindedir ve tek başına bir otelin açılıp işletilmesi için yeterli değildir." dedi.
Bakanlık tarafından turizm konaklama tesislerine yönelik denetimleri anlatan Alpaslan, Bakanlık yetkililerince tesislerin birçok konuda denetlendiğini ve raporlar düzenlendiğini söyledi.
KAPATMA ÖNERİSİ YAPIYORUZ YETKİ YEREL YÖNETİMLERDE
Alpaslan, "Değerlendirmelerimizde tesisin faaliyette bulunmasına herhangi bir sakınca doğuyorsa, işyeri çalışma ruhsatı veren yetkili idareye durumu bildirerek gerekli işlemin yapılmasını öneriyoruz. Kapatılma önerisini biz yapmakla beraber, kapatma yetkisi yerel yönetimlerde bulunmakta." diye konuştu.
Alpaslan, turizmin yoğun olduğu ve Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelerdeki konaklama tesislerinin belgelendirme ve denetimine ilişkin uygulama örneklerini de paylaştı.
Benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin önemine işaret eden Alpaslan, "Yangın yeterlilik belgesi veya işyeri yeterlilik belgesi verilen tüm tesislerde, bu belgelerin belirli zaman aralığı için verilmesi ve süresi dolduğu zaman da bunların güncellenerek denetimlerinin yapılmasının, bu tür olayların yaşanmaması açısından gerekli olduğu kanaatine sahibiz." ifadelerini kullandı.
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (fotoğrafta) başkanlığında toplandı. (AA)
SUNUMDAN
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın yaptığı sunumda, Kartalkaya Bölgesi'nin, belediye mücavir alan sınırları dışında olması sebebiyle Bolu İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanı içinde olduğu, Grand Kartal Otel'in işyeri açma ve çalışma ruhsatının ilk olarak 2007 yılında Bolu İl Özel İdaresi tarafından verildiği ve 2015 yılında da aynı idare tarafından yeniden düzenlendiği belirtildi.
Bir tesisin, konaklama tesisi olup olamayacağına, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idarenin karar verdiği, Bakanlık tarafından sadece konaklama tesisinin türü ve sınıfının belirlendiği kaydedilen sunumda, şunlar ifade edildi:
"Bir otelin uymak zorunda olduğu imar mevzuatı, çevre mevzuatı, yangından korunma mevzuatı, vergi mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği gibi çok sayıda mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuatlarda yer alan kurallara uyulup uyulmadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlenir. Turizmi Teşvik Kanunu'nun 30'uncu maddesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının oteller üzerindeki denetim yetkisi 'Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimlerinin, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimlerin yapılması ve işletmelerin sınıflandırılması' olarak tanımlanmıştır. Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesi uyarınca, belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve işletme, belge almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin tespit ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimlerin, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimlerin ise işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapılmaktadır.
Görüldüğü gibi, yangın, gıda denetimi, havuz suyu hijyeni, gürültü izolasyonu, asansör sertifikasyonu gibi uzmanlık gerektiren konular ilgili kurumların yetkisinde olup, Bakanlığımız denetim elemanlarının görev ve yetki alanında olmadığı gibi bu konularda yetkinlikleri de bulunmamaktadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının varlığı, yetkili makamlar tarafından kendi mevzuatlarına göre gerekli inceleme ve denetimlerin yapıldığına ve teknik yeterliliğine karinedir. Buradan da anlaşılacağı gibi turizm işletmesi belgesi, tesisin teknik yeterliliğine, imar ve yangın güvenliği gibi ilişkin bir belge olmayıp, kalite belgesi niteliğindedir ve tek başına bir otelin açılıp işletilmesi için yeterli değildir."