TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı: 1 ayda 1827 tesis kapatıldı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangının ardından yapılan denetimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bildirilen 1827 tesisin valilikler ve belediyeler tarafından kapatıldığını bildirdi. TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Alpaslan, yurt, hastane, otel gibi tüm yerlerin faaliyette bulunabilmesi için ilk şartın, yetkili idareden işyeri çalışma ruhsatı alması olduğunu hatırlattı. İşyeri çalışma ruhsatlarının mücavir alan içinde belediyeler, mücavir alan dışında ise özel idareler tarafından verildiğini belirten Alpaslan, işyeri çalışma ruhsatının bir tesisin can ve mal güvenliğine uygun olarak hizmet verebilmesinin ön şartı olduğunu, ruhsat alınması için de belirli koşulların ve belgelerin sağlanması gerektiğini vurguladı. Alpaslan, turizm işletmesi belgesinin, tür, sınıf, kapasite, personel nitelikleri dikkate alınarak turizm işletmelerine işletme aşamasında verilen bir nitelik belgesi olduğunu, yetkili belediye ya da il özel idaresinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan işletmelere, turizm işletmesi belgesi verilmediğini ifade etti.

Grand Kartal Otel (AA) TURİZM İŞLETME BELGESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL



Turizm işletmesi belgesinin, tesisin, imar ve yangın güvenliği gibi teknik yeterliliğine ilişkin bir belge olmadığını kaydeden Alpaslan, "Turizm işletmesi belgesi 'kalite belgesi' niteliğindedir ve tek başına bir otelin açılıp işletilmesi için yeterli değildir." dedi. Bakanlık tarafından turizm konaklama tesislerine yönelik denetimleri anlatan Alpaslan, Bakanlık yetkililerince tesislerin birçok konuda denetlendiğini ve raporlar düzenlendiğini söyledi. KAPATMA ÖNERİSİ YAPIYORUZ YETKİ YEREL YÖNETİMLERDE



Alpaslan, "Değerlendirmelerimizde tesisin faaliyette bulunmasına herhangi bir sakınca doğuyorsa, işyeri çalışma ruhsatı veren yetkili idareye durumu bildirerek gerekli işlemin yapılmasını öneriyoruz. Kapatılma önerisini biz yapmakla beraber, kapatma yetkisi yerel yönetimlerde bulunmakta." diye konuştu. Alpaslan, turizmin yoğun olduğu ve Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelerdeki konaklama tesislerinin belgelendirme ve denetimine ilişkin uygulama örneklerini de paylaştı. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin önemine işaret eden Alpaslan, "Yangın yeterlilik belgesi veya işyeri yeterlilik belgesi verilen tüm tesislerde, bu belgelerin belirli zaman aralığı için verilmesi ve süresi dolduğu zaman da bunların güncellenerek denetimlerinin yapılmasının, bu tür olayların yaşanmaması açısından gerekli olduğu kanaatine sahibiz." ifadelerini kullandı.