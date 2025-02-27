SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İzmir merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu! Kasa çökertildi: 9 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarına karışan 13 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 9 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:55 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:58
İzmir merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu! Kasa çökertildi: 9 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörizmin finansmanının önlenmesi yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, ayrıca MASAK verilerinden incelenen banka hesap hareketlerinde 'bağış, infak, yardım' şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin , Isparta, Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’ya heyet gitti İstanbul’da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil’den son açıklamalar
Barış masasını kuruyoruz: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz
Binance
Trump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal
Narin’in katili kim? Hediye Güran aylar sonra konuştu! Eren ile ifadeleri tutarlı mı? Dikkat çeken detay
Son dakika: CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme! Parayı motivasyon amaçlı kullanıyorlarmış! Cuma Dağlı’nın ifadesine ulaşıldı!
CANLI | Gazze’de rehine takası! Yarım kalan son turda kriz aşıldı! ı 641 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar
Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı: Hep birlikte nice yıllara... | Liderler peş peşe doğum gününü kutladı
İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES’i büyütecek
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
İspanya’dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul’a ulaştı
Fırtına kupada turladı! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2 | MAÇ SONUCU
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı