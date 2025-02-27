İzmir merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu! Kasa çökertildi: 9 gözaltı

Terörizmin finansmanının önlenmesi yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, ayrıca MASAK verilerinden incelenen banka hesap hareketlerinde 'bağış, infak, yardım' şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin , Isparta, Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.