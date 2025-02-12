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Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi!

TBMM Genel Kurulunda, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

AA AA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:55 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 21:06
Bolu’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi!

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    TBMM Genel Kurulunda, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyeleri belirlendi.

    Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi (AA)Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi (AA)

    Genel Kurulda, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

    Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Buna göre, komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

    "AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Nurettin Alan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Çıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt, CHP'den Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Corabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök, MHP'den Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar."

    Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bolu'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Komisyon, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacak. Çalışma süresi 3 ay olacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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