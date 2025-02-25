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MİT'ten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik bir operasyona daha imza attı. MİT düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı’yı Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:08
MİT’ten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı

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    Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

    SON FAİL TEMİR DÜKANCI ENSELENDİ
    MİT, 2013 yılında Reyhanlı'da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı. Saldırının üç faili de MİT'in hedefinden kurtulamadı.

    Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı

    MİT ADIM ADIM İZLEDİ
    MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

    Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

    Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

    Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

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