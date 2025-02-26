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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den CHP'li İBB'ye sert tepki: İşleyen sistemi de bozdular

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, genel ve yerel seçimleri işaret ederek "İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi. CHP'li İBB yönetiminin projeden çok bahane ürettiğini belirten Özdemir, AK Parti döneminde çalışan "Otobüsüm Nerede" sisteminin artık çalışmadığını ifade etti. Özdemir, "Yapılan şeyler bozulmaya çalışıldı, var olan bir sistem vardı bari onu devam ettirseydiniz." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 01:03 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 01:23
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den CHP’li İBB’ye sert tepki: İşleyen sistemi de bozdular

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AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir A Haber ekranlarında İstanbul'da CHP'li İBB yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir'den CHP'li İBB'ye tepki: "Söylemleri çok icraatları yok!

CHP'DE SÖYLEM ÇOK İCRAAT YOK

Özdemir, İstanbul'daki ulaşım sorunları ve belediyecilik hizmetlerine konusunda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sert tepki gösterdi. İstanbul'daki metro projelerinin yavaşladığını, otobüs filosunun yenilenmediğini ve trafik sorununun büyüdüğünü belirten Özdemir, mevcut yönetimin İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum ettiğini belirterek, "Söylemleri çok, icraatları yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, AK Parti'nin 2028 seçimlerinde İstanbul'u kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Özdemir, partinin geleceğe yönelik vizyonunu ve hedeflerini de paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (AA)AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (AA)

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA İLK HEDEF NEDİR?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kuruluşundan bu yana çok değerli isimler görev yaptı. Abdullah Özdemir, bu görevi devralırken önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirtti. "Bizim bakış açımızda bir maratonda atlet vardır ve bayrağı başka bir atlete verir. O bayrak daha ileri bir yere götürülür. Biz de bu bayrağı çok iyi bir yerlere taşımak istiyoruz." dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR: İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ

Özdemir, öncelikli hedeflerinin 2028 seçimleri olduğunu belirterek, "O seçimlerde İstanbul'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 yerel seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN TRAFİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Abdullah Özdemir, belediyecilik alanında uzun yıllara dayanan deneyimi olduğunu vurguladı. Büyükşehir Meclisinde 8 yıl görev aldığını, 3 yıl belediye başkanlığı yaptığını ve İstanbul Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "İstanbul gibi bir kentin nerelerden alındığını ve hangi noktalara yükseltildiğini iyi biliyorum. Ancak ne yazık ki şu an İstanbul'da ulaşım konusunda büyük bir geriye gidiş yaşanıyor. Her yıl 300-400 bin yeni araç trafiğe çıkıyor. Mevcut yönetimin makul bir performans sergilemesi bir yana, çok hızlı adımlar atması gerekirdi." dedi.

"İSTANBUL'UN ULAŞIM YATIRIMLARI YETERSİZ KALDI"

Özdemir, İstanbul'daki trafik ve ulaşım yatırımlarının son yıllarda yavaşladığını belirterek, "Bu 6 yıllık dönem içerisinde raylı sistemlerde, kara yollarında ve diğer alanlarda ciddi bir rehavet ve geriye dönüş söz konusu. Trafik probleminin en büyük nedeni de yapılamayan işlerdir." şeklinde konuştu.

1990'lı yıllarda da İstanbul'da trafik sorunu olduğunu hatırlatan Özdemir, "Kent büyüdü ve ciddi bir nüfus aldı. Hükûmetimizin yapmış olduğu Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve metro çalışmaları İstanbul'u çok ileri bir noktaya götürmüştü. Ancak 2019'dan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan metro ilerleme oranları çok düşük kaldı." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (İHA)AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (İHA)

"METRO PROJELERİ YAVAŞLADI"

Özdemir, İstanbul'daki metro projelerinin 2019 sonrası büyük oranda yavaşladığını belirterek, "2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kent İçi Ulaşım Sistemleri dersi aldığımda İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 44 kilometreydi. 2019'a geldiğimizde bu rakam 300 kilometreye ulaştı. Ancak son 5 yılda büyük bir yavaşlama yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan projeler haricinde Büyükşehir Belediyesi'nin metro projelerinde ilerleme oranı oldukça düşük kaldı." dedi.

Özdemir, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansından memnun olmadığını belirterek, "Eskiden İstanbul'da büyük kavşak çalışmaları, tüneller ve viyadükler sürekli olarak yapılırdı. Ancak son yıllarda bunların azaldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız da bunu fark etti ve Büyükşehir Belediyesi'nin performansından memnun olmadığını seçim sonuçlarıyla gösterdi." şeklinde konuştu.

Özdemir, 2019 seçimlerine kıyasla mevcut yönetimin daha az oy aldığını hatırlatarak, "Bu tablo, İstanbul halkının memnuniyetsizliğini net bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

OTOBÜS SORUNU VE ULAŞIM KRİZİ

Özdemir, İstanbul'daki otobüs krizine de değinerek, "İstanbul'da 'Otobüsüm Nerede' diye bir uygulama vardı. Siz bulunduğunuz durakta otobüsün kaç dakikada geleceğini öğrenebiliyordunuz. Ancak her şeyde yaptıkları gibi bu uygulamanın da ismini değiştirdiler ve yeni bir sistem kurdular. Şu an o sistem çalışmıyor. Vatandaşlar 'Otobüsüm nerede?' sorusunu yüksek sesle sormaya başladı. Yapılan şeyler bozulmaya çalışıldı, var olan bir sistem vardı bari onu devam ettirseydiniz. İstanbulluların en büyük çilesi şu an otobüs duraklarında saatlerce beklemek. Birçok semtte artık insanlar bu şikayetlerini yüksek sesle dile getirmeye başladı." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (A Haber ekran görüntüsü)AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (A Haber ekran görüntüsü)

Ayrıca, otobüslerin yenilenmeme sorununa da dikkat çeken Özdemir, "AK Parti döneminde, 2019 yılında görevi devrettiğimizde otobüslerin ortalama yaşı 5.8'di. Son 5-6 yılda Büyükşehir Belediyesi yalnızca 300 küsur otobüs aldı. Biz ise bir yılda 450 otobüs alırdık. 2013-2018 yılları arasında toplamda 2250 otobüs alarak Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olmuştuk, ortalama yaş 4.5'ti. Ancak son 6 yıldır bu alanda hiçbir ciddi adım atılmadı, sadece mazeret üretildi." şeklinde konuştu.

CHP'Lİ İBB PROJE DEĞİL MAZERET ÜRETİYOR

Özdemir, AK Parti döneminde otobüslerin hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı onayı ya da kredi ile alınmadığını vurgulayarak, "Yüzde 40'ı nakit ödenirdi, yüzde 60'ı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi imkanlarıyla taksitle ödenirdi. Belediye, kendi bütçesiyle kredi kullanma ihtiyacı hiç duymadı. Daha önce 'Bu şehri öz kaynaklarla yöneteceğiz, borçlanma ihanettir' deniyordu. Ancak şimdi mevcut yönetim, kendi aldıkları araçları bile krediyle almaya çalışıyor ve borçlanmaya girerek İstanbul'u zora sokuyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca metro projelerine de değinen Özdemir, "İstanbul'un batısına tek bir metro yapacağız ama engelleniyoruz' diyorlar. Ancak İstanbul'un batısında Mahmutbey-Esenyurt metrosu da var. 2017'de ihalesi yapılıp 2019'da başlanan bu proje, 3-4 yılda tamamlanması gerekirken şu an yerlerde sürünüyor. Metro yapacaksınız da yapamıyorsunuz, mazeret üretmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." dedi.

Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet siyasetinin vatandaş nezdinde etkisini yitirdiğini ve İstanbul'un eksik hizmetler nedeniyle geriye gittiğini belirtti.

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