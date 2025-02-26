AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den CHP’li İBB’ye sert tepki: İşleyen sistemi de bozdular

CHP'DE SÖYLEM ÇOK İCRAAT YOK Özdemir, İstanbul'daki ulaşım sorunları ve belediyecilik hizmetlerine konusunda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ni sert tepki gösterdi. İstanbul'daki metro projelerinin yavaşladığını, otobüs filosunun yenilenmediğini ve trafik sorununun büyüdüğünü belirten Özdemir, mevcut yönetimin İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum ettiğini belirterek, "Söylemleri çok, icraatları yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (AA)

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA İLK HEDEF NEDİR?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kuruluşundan bu yana çok değerli isimler görev yaptı. Abdullah Özdemir, bu görevi devralırken önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirtti. "Bizim bakış açımızda bir maratonda atlet vardır ve bayrağı başka bir atlete verir. O bayrak daha ileri bir yere götürülür. Biz de bu bayrağı çok iyi bir yerlere taşımak istiyoruz." dedi.

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Özdemir, öncelikli hedeflerinin 2028 seçimleri olduğunu belirterek, "O seçimlerde İstanbul'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 yerel seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN TRAFİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Abdullah Özdemir, belediyecilik alanında uzun yıllara dayanan deneyimi olduğunu vurguladı. Büyükşehir Meclisinde 8 yıl görev aldığını, 3 yıl belediye başkanlığı yaptığını ve İstanbul Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "İstanbul gibi bir kentin nerelerden alındığını ve hangi noktalara yükseltildiğini iyi biliyorum. Ancak ne yazık ki şu an İstanbul'da ulaşım konusunda büyük bir geriye gidiş yaşanıyor. Her yıl 300-400 bin yeni araç trafiğe çıkıyor. Mevcut yönetimin makul bir performans sergilemesi bir yana, çok hızlı adımlar atması gerekirdi." dedi.

"İSTANBUL'UN ULAŞIM YATIRIMLARI YETERSİZ KALDI"

Özdemir, İstanbul'daki trafik ve ulaşım yatırımlarının son yıllarda yavaşladığını belirterek, "Bu 6 yıllık dönem içerisinde raylı sistemlerde, kara yollarında ve diğer alanlarda ciddi bir rehavet ve geriye dönüş söz konusu. Trafik probleminin en büyük nedeni de yapılamayan işlerdir." şeklinde konuştu.

1990'lı yıllarda da İstanbul'da trafik sorunu olduğunu hatırlatan Özdemir, "Kent büyüdü ve ciddi bir nüfus aldı. Hükûmetimizin yapmış olduğu Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve metro çalışmaları İstanbul'u çok ileri bir noktaya götürmüştü. Ancak 2019'dan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan metro ilerleme oranları çok düşük kaldı." ifadelerini kullandı.