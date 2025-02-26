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Lütfü Savaş'tan "yeni kurultay" çağrısı! "Şaibeyi yapan CHP'den gitsin" deyip İmamoğlu'nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

CHP kurultayındaki şaibe CHP'liyi CHP'liye kırdırdı. Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Savaş, "Kurultayda Kılıçdaroğlu'na verilen oyların geçersiz sayılması için üzeri çizildi" iddiasını gündeme getirip "Kimler bu şaibeyi yaptıysa partiden temizlensin" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına değinen Savaş, "6 yıldır "cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyor. Sen daha ÖSYM'yi kazanamamışsın. Benim karşımda konuşamazsın" ifadelerini kullandı. Savaş, İmamoğlu ve Yavaş arasında husumet olduğunu belirtip kendisine küfreden İBB trollerinin Yavaş'ı da aşağıya çektiğini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:09 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:20
Lütfü Savaş’tan yeni kurultay çağrısı! Şaibeyi yapan CHP’den gitsin deyip İmamoğlu’nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM’yi kazanamamışsın

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    "Şaibe" ile anılan olaylı CHP kurultayına ilişkin parti içi kavga büyüyor.

    "CHP kurultayı şaibelidir"     diyen ve "iptal" davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "tanık" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

    "Delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkı ihlal edilmiştir" beyanında bulunan Savaş hem kurultayın iptaline yönelik hem de kendisine "piyon" diyerek hakaret eden Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

    ʺŞaibeʺ ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)ʺŞaibeʺ ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)

    Tartışmalar bununla da sınırlı değildi.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun "divan başkanı" sıfatıyla bizzat kurultaydaki şaibenin göbeğinde olduğunu ifade eden Lütfü Savaş, katıldığı TV programında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

    Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)


    "KILIÇDAROĞLU'NA VERİLEN OYLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI İÇİN ÜZERİ ÇİZİLDİ" İDDİASI

    CHP'nin şaibe iddialarına yanıt veremediğini söyleyen Lütfü Savaş, "CHP iddialara yanıt vermedi. Açıklığa kavuşmasını istediğim için davayı açtım. CHP zor durumda. Kurultay konusu dava açılması gereken bir konuydu. Davadan sonra da varsa CHP içindeki çürük elmalar oyun dışına çıkartılmalıydı. Bizim açtığımız davada hem parti, hem de kendi üstlerindeki bu şaibe iddialarını bertaraf etmiş olacaklar. Aslında her ikisinin de bize teşekkür etmesi lazım" dedi.

    Kurultayda Kılıçdaroğlu'na verilen oyların geçersiz sayılması için üzerine çizik atıldığına yönelik iddiada bulunan Savaş, "Ben görmedim. Ama bu konuda farklı konuşan arkadaşlar da var. 'Çizilen oylar Sayın Kılıçdaroğlu'nun' diyor. Bütün bunları dizayn etmesi gereken Sayın İmamoğlu ve kurmaylarıdır. Kurultayda yapılan bu hareket kurultayın feshi için önemli bir adımdır. Ayrıca ikinci tur oylama için 3 saat beklenmesi gerekir diyor, ama 2 saat beklendi" şeklinde konuştu.

    Lütfü Savaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Lütfü Savaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


    İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ: ŞAİBEYİ YAPAN PARTİDEN TEMİZLENSİN

    CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunan Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu ve değişim ekibini işaret ederek "Kimler bu şaibeyi yaptıysa partiden temizlensin. Benim partim berrak olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yaraşır bir parti olmaya devam etsin" beyanında bulundu. CHP'nin Atatürk'ün adını kirlettiğini söyledi.

    Savaş'ın gündeminde Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması da vardı.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)


    "İMAMOĞLU SEN DAHA ÖSYM'Yİ KAZANAMAMIŞSIN BENİM KARŞIMDA KONUŞAMAZSIN"

    İmamoğlu'nu yerden yere vuran Savaş, "6 yıldır "cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyor. Diplomanızla ve geçişinizle ilgili sıkıntıyı insanlar konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız. Kariyer derseniz benim kariyerim çok daha üstün. Ekonomi derseniz sizde olabilir ben müteahhid çocuğu değilim. Kalite, karakter, etik değerlere bağlı olmak lazım. Önce aynaya kendi bakacak" dedi.

    "BANA KÜFREDEN İMAMOĞLU'NUN TROLLERİ MANSUR YAVAŞ'I AŞAĞIYA ÇEKİYOR"

    "Ekrem İmamoğlu'nun üstten üste konuşması doğru değil. Şöhret herkeste vücut bulmuyor"     diyen Savaş, İBB destekli troll ağı ve Saraçhane Bülbülleri'ne de değindi.

    "Onu (Ekrem İmamoğlu) öven troller bana küfretti. Aynı şey şu anda başka bir belediye başkanımız içinde geçerli. Başka bir belediye başkanımızı da aşağıya çekiyor."

    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA KRİZ VAR

    Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kriz olduğunu ifade edip "Bugün fotoğraf vermişler, candan bir fotoğraf değildi. Biri buruk, biri üstten bakıyor!" şeklinde konuştu.

    Savaş'ın açıklamasından öne çıkanları şu şekilde:

    CHP hiçbir dönemde bu kadar tartışılmadı. Özgür Özel kendi belediye başkanlarını niye koruyamıyor? Önce buna bakmak lazım

    Lütfü Savaş ʺşaibe yapan partiden temizlensinʺ deyip yeni kurultay istedi (Takvim.com.tr)Lütfü Savaş ʺşaibe yapan partiden temizlensinʺ deyip yeni kurultay istedi (Takvim.com.tr)

    "DEM'LE KENT UZLAŞISINI İMAMOĞLU YAPTI"

    DEM'le birlikteliği, kent uzlaşısını Sayın Ekrem İmamoğlu yaptı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu işi yaparken çok daha titiz davranması gerekiyordu. Bu benim kanıma dokunuyor. CHP'li olmayıp da muhalif olan insanların da canını sıkıyor.

    ADAYLIĞI SÜRECİNDE YAŞANANLAR

    Uzun saçlı bir arkadaş geldi. Ben tanımıyordum. Ekrem Bey'in anketçisiymiş. İstatistikler düşük dediler. Benim istatistiklerim düşük değil, dedim. Beni aday yapmayacaksanız bağımsız aday olacağımı söyledim.

    CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin diyen Lütfü Savaş ifade verdi! Tanık sıfatıyla gitti... Bir suç duyurusu dahaCHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin diyen Lütfü Savaş ifade verdi! Tanık sıfatıyla gitti... Bir suç duyurusu daha

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