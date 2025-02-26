Lütfü Savaş'tan "yeni kurultay" çağrısı! "Şaibeyi yapan CHP'den gitsin" deyip İmamoğlu'nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

Lütfü Savaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)





İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ: ŞAİBEYİ YAPAN PARTİDEN TEMİZLENSİN



CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunan Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu ve değişim ekibini işaret ederek "Kimler bu şaibeyi yaptıysa partiden temizlensin. Benim partim berrak olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yaraşır bir parti olmaya devam etsin" beyanında bulundu. CHP'nin Atatürk'ün adını kirlettiğini söyledi.



Savaş'ın gündeminde Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması da vardı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)





"İMAMOĞLU SEN DAHA ÖSYM'Yİ KAZANAMAMIŞSIN BENİM KARŞIMDA KONUŞAMAZSIN"



İmamoğlu'nu yerden yere vuran Savaş, "6 yıldır "cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyor. Diplomanızla ve geçişinizle ilgili sıkıntıyı insanlar konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız. Kariyer derseniz benim kariyerim çok daha üstün. Ekonomi derseniz sizde olabilir ben müteahhid çocuğu değilim. Kalite, karakter, etik değerlere bağlı olmak lazım. Önce aynaya kendi bakacak" dedi.



"BANA KÜFREDEN İMAMOĞLU'NUN TROLLERİ MANSUR YAVAŞ'I AŞAĞIYA ÇEKİYOR"



"Ekrem İmamoğlu'nun üstten üste konuşması doğru değil. Şöhret herkeste vücut bulmuyor" diyen Savaş, İBB destekli troll ağı ve Saraçhane Bülbülleri'ne de değindi.



"Onu (Ekrem İmamoğlu) öven troller bana küfretti. Aynı şey şu anda başka bir belediye başkanımız içinde geçerli. Başka bir belediye başkanımızı da aşağıya çekiyor."

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA KRİZ VAR Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kriz olduğunu ifade edip "Bugün fotoğraf vermişler, candan bir fotoğraf değildi. Biri buruk, biri üstten bakıyor!" şeklinde konuştu.



Savaş'ın açıklamasından öne çıkanları şu şekilde:



CHP hiçbir dönemde bu kadar tartışılmadı. Özgür Özel kendi belediye başkanlarını niye koruyamıyor? Önce buna bakmak lazım



Lütfü Savaş ʺşaibe yapan partiden temizlensinʺ deyip yeni kurultay istedi (Takvim.com.tr)



"DEM'LE KENT UZLAŞISINI İMAMOĞLU YAPTI"



DEM'le birlikteliği, kent uzlaşısını Sayın Ekrem İmamoğlu yaptı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu işi yaparken çok daha titiz davranması gerekiyordu. Bu benim kanıma dokunuyor. CHP'li olmayıp da muhalif olan insanların da canını sıkıyor.



ADAYLIĞI SÜRECİNDE YAŞANANLAR



Uzun saçlı bir arkadaş geldi. Ben tanımıyordum. Ekrem Bey'in anketçisiymiş. İstatistikler düşük dediler. Benim istatistiklerim düşük değil, dedim. Beni aday yapmayacaksanız bağımsız aday olacağımı söyledim.



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