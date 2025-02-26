İllerin milletvekili sayıları değişti! Ankara, Muğla, Şanlıurfa... İşte o liste

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)
İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."