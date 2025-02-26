İllerin milletvekili sayıları değişti! Ankara, Muğla, Şanlıurfa... İşte o liste

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv) NÜFUS VERİLERİ DİKKATE ALINDI

Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.