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İllerin milletvekili sayıları değişti! Ankara, Muğla, Şanlıurfa... İşte o liste

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31 Aralık 2024 nüfus verilerine göre illerin milletvekili sayılarını güncelledi. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları 1’er artarken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın ise 1’er azaldı. Yeni dağılıma göre Ankara, İstanbu, İzmir kaç milletvekili çıkaracak? İşte yeni liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:45
İllerin milletvekili sayıları değişti! Ankara, Muğla, Şanlıurfa... İşte o liste

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    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu belirledi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

    YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)

    NÜFUS VERİLERİ DİKKATE ALINDI
    Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

    YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)

    İSTANBUL ANKARA İZMİR...
    Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

    HANGİ İLLER AZALDI HANGİ İLLER ARTTI
    Önceki dönemle kıyaslandığında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er azaldı.

    YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi (Takvim.com.tr Arşiv)

    İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

    "Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

    Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

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