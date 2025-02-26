Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam yarışında! Türkiye’nin en pahalı hizmetleri İstanbul ve Ankara’da

30 büyükşehir belediyesinin su, ulaşım ve halk ekmek fiyatları incelendiğinde, en pahalı hizmetlerin CHP'li belediyeler tarafından verildiği görülürken, Yavaş ve İmamoğlu görevde oldukları sürede zam yapmaya doymadı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun rekabet içinde olduğu tek konu cumhurbaşkanlığı adaylığı değil ikili halka verdikleri hizmetlerde de adeta 'zam ' yarışına girdiler.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)





Başkanlık koltuğuna oturmadan önce suyu, ulaşımı ve ekmeği ucuzlatma sözü veren Yavaş ve İmamoğlu, vaatlerini unuttu. Türkiye'nin en yüksek ulaşım ücretleri, en pahalı halk ekmek hizmeti İstanbul ve Ankara'da.

EN PAHALI ULAŞIM

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da toplu ulaşımda tam bilet şu anda 27 TL, Ankara'da ise 26 TL. Seçimlerden önce "Ankara'yı Türkiye'nin en ucuz şehri yapacağım" diyen Mansur Yavaş'ın bu vaadi de diğerleri gibi havada kalmış durumda.