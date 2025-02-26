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Kabine üyeleri 71 yaşına giren Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bugün 71 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

AA AA
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:35
Kabine üyeleri 71 yaşına giren Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

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    Baikan Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından "millete adanan bir ömür" ve "sefa getirdiniz" etiketleriyle paylaşım yaptı.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında, "Ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, milletimizle yan yana, omuz omuza yürüyen, kalkınmanın, gelişimin, değişimin öncüsü, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı. Her zaman adaletin, hakkaniyetin, insanlığın gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Rabbi'mden sağlıklı nice yıllar diliyorum. Kutlu davamızda Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı nasip eyleyen Allah'a hamdolsun. Milletimize hizmet yolunda nice senelere." ifadesini kullandı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    ADANMIŞLIĞI HEPİMİZE İLHAM VERİYOR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bugün, Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmetlerle dolu ömrüne bir yıl daha eklediğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Kendisiyle aynı davanın mensubu olmak, onun liderliğinde çalışmak, tarihin bize yüklediği kutsal bir emaneti omuzlamak anlamına geliyor. Bu emanet, milletimizin geleceğini inşa etme azmiyle dolu bir yolculuk; bu yolda onun kararlılığı, vizyonu ve adanmışlığı hepimize ilham veriyor. Kendisiyle geçirdiğimiz her an, onun milletine duyduğu derin sevgi ve fedakarlıkla şekillenmiş bir okul gibi. Ülkemizin her bir köşesine umut tohumları eken, zor zamanlarda bile dimdik durarak bize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, huzur ve nice hayırlı yıllar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz."

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Millet ve memleket sevdalısı, mazlum coğrafyaların güçlü sesi, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yaşını kutluyor, Yüce Allah'tan nice hayırlı yıllar nasip etmesini diliyorum." mesajını paylaştı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)


    TÜRKİYE SEVDASI EN GÜZEL YAŞINDA
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise paylaşımında, "Türkiye sevdası en güzel yaşında" başlığıyla Başkan Erdoğan'ın görüntülerinin de yer aldığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ihyasını içeren videoya yer verdi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında, Başkan Erdoğan'la 2011'de Ağrı'da görev yaparken çekilen fotoğrafına yer vererek, "Bugün 26 Şubat. Ömrünü milletine, davasına, büyük ve güçlü Türkiye idealine adayan, ülkemizin aydınlık yarınları için vesayet odaklarıyla mücadelesine bir an olsun ara vermeyen, daima Hakk'ın, haklının ve mazlumların yanında duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Rabb'im nice sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar nasip eder inşallah." ifadesini kullandı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un X paylaşımı (Ekran görüntüsü)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmetlerin mimarı, milletine adanmış bir ömür, tarihe iz bırakan lider. Türkiye Yüzyılı'na mühür vuran bir vizyon ile Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyan, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 71'inci doğum gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı yıllar diliyorum." paylaşımında bulundu.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in X paylaşımı (Ekran görüntüsü)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice sağlıklı yaşlar diliyorum." mesajını paylaştı.

    Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun X paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise videolu paylaşımında, "Ömrünü aziz milletimize adayan, eser ve hizmet siyasetiyle medeniyetimizi asırlık hedeflere ulaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. İstikbalimizi aydınlatacak nice yollara, birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara." ifadesine yer verdi.

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