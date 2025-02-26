Joe Biden yönetiminde elçiliklerin faaliyetleri önünde biriken sistemsel sorunları ele aldıklarını daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Lavrov, bu görüşmelerinden bir yenisinin yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Ukrayna Savaşı konusunda müzakereler devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine ilişkin görüşmeler için perşembe günü İstanbul 'da bir araya geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide, Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Rusya ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul 'da teknik düzeyde toplantı için bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda), Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda) ile görüştü, AA

LAVROV KATAR'DA DUYURDU



Lavrov, "Üst düzey diplomat ve uzmanlarımızın buluştuklarını ve önceki ABD yönetiminin Rus elçiliğinin faaliyetlerini engellemeye yönelik hukuk dışı eylemleri sonucunda, ki biz de doğal olarak bu eylemlere aynı şekilde yanıt vermiş ve Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği için olumsuz şartlar yaratmıştık, biriken sistemsel sorunları ele aldıklarını ilan etmiştik. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, İstanbul'daki görüşme sonucunda tarafların ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyebileceğini anlayacaklarının altını çizdi fakat heyetlerde hangi yetkililerin yer alacağını belirtmedi.

Rusya ve ABD heyetleri, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek uzun yılların ardından ilk kez aynı masa etrafında toplanmıştı.

BAKAN FİDAN'DAN UKRAYNA MESAJI: TÜRKİYE ÖNEMLİ ROLLER OYNAYACAKTIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Ukrayna Savaşı müzakerelerinde Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını belirten Bakan Fidan şöyle konuştu:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Ankara'da bir araya geldi, AA

Yeni bir dinamiğin başladığını görüyoruz. Şu anda taraflar arasında bir görüşme trafiği var. Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var. Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması. Türkiye'nin katkıları neler olabilir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCE ZELENSKİY'İ SONRA LAVROV'U AĞIRLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya davet ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Külliye'de kabul etti. Atılan imzaların ardından iki lider ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

Başkan Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yapılacak görüşmelerin ideal ev sahibinin Türkiye olduğunu belirterek "Bu savaş artık sona ermelidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır." dedi. Zelenskiy ise Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederken Ankara'nın müzakere masasında olması gerektiğini ifade etti. ABD ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Washington heyetini Kiev'e beklediğini açıkladı.