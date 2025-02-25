İmralı heyetinden 3. başvuru! DEM ve Kandil "Video mesaj" pazarlığına girişti: "Yakın zamanda bir çağrı olacak kesin"

İmralı'ya iki kez giden DEM Parti heyeti, Meclis'i bilgilendirdi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi isimleri ziyaret etti. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görüşmeler yapan DEM grubu son olarak IKBY'de Barzaniler ve Talabaniler ile masaya oturdu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)







Bu sürecin ardından DEM Parti, İmralı'ya 3. ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.



ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "HÜKÜMLÜ VİDEO İLE MESAJ VEREMEZ"



Geride bıraktığımız günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in iki kez İmralı ile görüşmesi oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Burada henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendiririz. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye" demişti.



"Hükümlü video ile mesaj veremez" diyen Tunç mevzuatı işaret edip "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil" demişti.