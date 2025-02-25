İmralı heyetinden 3. başvuru! DEM ve Kandil "Video mesaj" pazarlığına girişti: "Yakın zamanda bir çağrı olacak kesin"

İmralı
'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye- YPG, DEM Parti
ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.
İmralı'ya iki kez giden DEM Parti heyeti, Meclis'i bilgilendirdi.
Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi isimleri ziyaret etti. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görüşmeler yapan DEM grubu son olarak IKBY'de Barzaniler ve Talabaniler ile masaya oturdu.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)
Bu sürecin ardından DEM Parti, İmralı'ya 3. ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "HÜKÜMLÜ VİDEO İLE MESAJ VEREMEZ"
Geride bıraktığımız günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in iki kez İmralı ile görüşmesi oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Burada henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendiririz. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye" demişti.
"Hükümlü video ile mesaj veremez" diyen Tunç mevzuatı işaret edip "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil" demişti.
DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr)
TUNCER BAKIRKAN: BİR ÇAĞRI OLACAK KESİN
Öte yandan DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz buna Sayın Öcalan ile karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler. Böylesine tarihi açıklamanın ciddiyete en uygununun olması gerekir" diyerek pazarlığa girişti.
Bakırhan, "Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem. Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.