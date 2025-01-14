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İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. Maddesi'nin 5. fıkrası uyarınca görevden alınmasını talep etti. Baro, geçtiğimiz aylarda etkisiz hale getirilen teröristlerin avukatlığına soyunarak Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham eden bir bildiri yayımlamıştı. Soruşturma kararının ardından İstanbul Barosu'nun 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gideceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 18:12
İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı

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    Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen terör örgütü PKK/PYD mensubu iki terörist hakkında İstanbul 1 No'lu Barosu tarafından yapılan alçak bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

    KABOĞLU GÖREVDEN ALINSIN

    Hazırlanan iddianamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amaç dışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Savcılık, Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. Maddesi'nin 5. fıkrası uyarınca görevden alınmasını talep etti. Ayrıca, görevden alınacak kişilerin yerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi de talep edilenler arasında yer aldı.

    İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı dahil 11 kişi hakkında görevden alınsın talebi (Fotoğraf: AA)İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı dahil 11 kişi hakkında görevden alınsın talebi (Fotoğraf: AA)

    DAVAYA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

    İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

    SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TERÖR PROPAGANDASI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldı. Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı, örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte ait AYDIN-DER tarafından organize edilen eyleme katıldığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

    PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)

    Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içerisinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği ifade edilen davanamede, Daştan'ın örgütle iltisaklı faaliyet gösteren yerel gruplarla hareket ederek 15 ayrı toplantıya katıldığı, 2019'da kamuflajlı ve terör örgütünün flamalı kadın örgüt mensuplarının görselini paylaştığı ve hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama kararı olduğu aktarıldı. Davanamede, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yaptığı açıklamayla, Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedildi. Verilen iznin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen davanamede, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre, baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı, İstanbul Barosu'nun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

    "GÖREVLERİNE SON VERİLEN ORGANLARIN YERİNE EN GEÇ BİR AY İÇERİSİNDE YENİLERİ SEÇİLİR"

    Davanamede, Avukatlık Kanunu'nun "Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddenin 5. fıkrasında, "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

    "Davalı Baro Başkanlığı ile yönetim kurulunun faaliyet amacı ile kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle, illgeal faaliyetlerde kullanıldığı" değerlendirmesi yapılan davanamede, bu kapsamda idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtildi. Davanamede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep edildi.

    23 ŞUBAT'TA KURULTAY KARARI

    Soruşturma kararının ardından İstanbul Barosu'nun 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gideceği bildirildi. Bugün açıklamalarda bulunan Kaboğlu, "Olağanüstü kurultay için İstanbul Barosu'nu avukatlarını 23 Şubat günü yapacağımız olağanüstü kurultay kararımızı burada açıklıyorum." dedi.

    İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    NE OLMUŞTU?

    Suriye'de YPG işgali altındaki bölgede PKK'nın "gazeteci" maskesiyle faaliyet yürüten propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmişti

    Yapılan incelemede, Cihan Bilgin hakkında "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu, Nazım Daştan'ın ise "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından hüküm giydiği tespit edilmişti. İki teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası teröristlerin avukatlığına soyunan İstanbul Barosu, Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçlayan bir bildiri yayımladı. "Uluslararası hukuk uygulansın" başlıklı bildiride, PKK'nın propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'a açıkça destek verildi. Skandal bildirinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

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    TAKVİM.COM.TR, KABOĞLU'NUN KİRLİ DOSYASINI AÇTI

    Her fırsatta Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, geçmişi ve karanlık ilişkileriyle dikkat çekiyor. Daha önce Takvim.com.tr, Kaboğlu'nun kirli ve karmaşık ilişki ağını ortaya koymuştu.

    Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi için yaptığı çalışmalar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurduğu yakın ilişki ağı ve Türkiye'nin aile yapısını tehdit eden LGBT gibi örgütlere verdiği destek mercek altına alınmıştı.

    Kaboğlu'nun tartışmalı geçmişi ve faaliyetleri kamuoyunda tepkilere neden olmaya devam ediyor.

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