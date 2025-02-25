SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kandil'e operasyon! MSB duyurdu

Kandil'e operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 5 ve Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:56
Kandil’e operasyon! MSB duyurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Etkin ve kararlı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz"

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    PKK elebaşı Bese Hozat’ın yeni bahanesi: Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız | TÜSİAD’a arka çıktı CHP’ye çağrı yaptı
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    MİT’ten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı
    Maydonoz Döner operasyonunda yeni detaylar! Darbeci yüzbaşı Levent Doğan’ın kaçış planı | FETÖ’cü olmayana hisse yok!
    Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu
    Reform yüzyılı: Yeni dönemin ekonomi şifreleri
    Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın gizli belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı!
    Galatasaray’da veda zamanı! Yıldız futbolcularla yollar ayrılacak
    Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!
    AK Parti MKYK üyesi seçilen Mesut Özil: Şimdi çok çalışma zamanı! | Dünya basını bunu konuşuyor!
    Başkan Erdoğan istedi Trump karar verdi! Dedeağaç Üssü kapatılacak... Yunan medyasında yas
    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi
    ABD Başkanı Donald Trump tarihi verdi: Ukrayna Lideri Zelenskiy Beyaz Saray’a gidiyor!
    Rams Park’ta sessiz derbi! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | AB’ye tam üyelik çağrısı! Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var
    İstanbul’da dünya starı gibi karşılanan Wanda Nara gündemi salladı!
    ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!
    CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme