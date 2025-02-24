SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu sene ilk seri üretimden çıkacak Altay tankların teslimatının yapılacağını belirterek, 2028'e kadar toplam 85 tankın teslim edileceğini açıkladı.

AA AA
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 21:13
Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

    Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)

    Tesiste hem zırhlı araç üretimi hem de zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma üretimlerinin yapılacağına işaret eden Görgün, tesisinin inşa faaliyetlerinin hızla sürdüğünü söyledi.

    Görgün, tankların teslimatına ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız ağustos ayı içinde tesisimizi açmak, ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek. Yürüttüğümüz Altay tankı projesi heyecanla beklenen yüksek teknoloji içeren bir platform. Bu platform için yaklaşık 600'ün üzerinde firma çalışıyor. Tabii ki ana yüklenicimiz BMC ile birlikte ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmalarımız çalışıyor. 2025 yılı içerisinde 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane, sonra takip eden yıl, 41 tane ve 30 tane olmak üzere 85 aracın teslimatını yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)

    Toplam 165 tankın 2028'de teslim edileceğini belirten Görgün, tankın harekat kabiliyeti bakımından ateş gücü, komuta kontrol ve yardımcı sistemleri göz önünde alındığında yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemi olduğunu vurguladı.

    Görgün, Türkiye'nin kara araçları konusunda dünyada kıymet gören bir konumda olduğunu, yaklaşık 50 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç teslim edildiğini söyledi.

    Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)

    "YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANINI ARTIRMADA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

    Hem motor hem de güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Görgün, şöyle konuştu:

    "400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve Altay tankında kullanacağımız 1500 beygirlik BATU motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp, kara araçlarındaki tüm sistemlerde ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Yerlilik ve millilik oranını artırmada çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme anlayışımızı sürdüreceğiz."

    Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)Dünyada eşi benzeri yok! İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek (AA)

    "YENİ ALTAY TANKINI SERİ ÜRETİME HAZIR HALE GETİRDİK"
    BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik eder hale geleceklerini belirterek, "Tesiste bulunan zırhlı araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede bulunuyor. Ayrıca modern bir eğitim merkezi de tesisimizde yer alıyor. Artık seri üretim için de geri sayıma başladık. Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik." dedi.

    Fabrika sahası, BMC Power tesisi ile toplam 840 bin metrekare olacak. Seri imalat hattı 63 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Tesiste parça hazırlık, kaynaklı imalat, final işletme, kumlama ve boyahane, montaj hatları ve test pisti bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | AB’ye tam üyelik çağrısı! Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var
    Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
    Türk Telekom
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
    Hattatların Reisi Hakk’ın rahmetine kavuştu! Başkan Erdoğan’dan Hasan Çelebi için taziye mesajı
    CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme
    Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da
    Diploması da şaibeli! İmamoğlu 475 taban puanlı bölüme 386 ile nasıl girdi? YÖK usulsüzlüğü raporladı gözler İstanbul Üniversitesi’nde
    Yenidoğan Çetesi davasında 3. celse! Savcı Yavuz Engin’i tehdit etmişti! Tuğçe Toptemel’in avukatından Kurtlar Vadisi repliği ile savunma
    Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da
    Müge Anlı’da akılalmaz olay! Sevgilisine 6 milyona yakın para kaptırdı! Eşi ile stüdyoya geldi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov’dan ortak açıklama! ABD’nin teröristan planına dikkat çekti: Amacı ayrılıkçıları desteklemek
    Kalp krizinin bilinmeyen 3 gizli belirtisi ortaya çıktı! Parmak uçlarınızda şişlik varsa...
    DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması! Teröristbaşı Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
    Papa Francis’in durumu kritik! Ölürse yerine kim geçecek? Gizli görüşmeler başladı
    Almanya’da seçim sonuçları açıkladı! 19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te! İşte isim isim o liste
    Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu
    AK Parti’de MKYK ve MYK’da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...
    CHP’de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Tanju Özcan’dan fırsatçı çıkışı
    FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet