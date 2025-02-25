CHP'li Beykoz Belediyesi'ne "konser" soruşturması: Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alındı

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Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. ESKİ MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alındı. Beykoz Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar 3 KONSERE 20 MİLYON HARCADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Vatandaşın temel hizmet taleplerini "bütçe yok" bahanesiyle geri çeviren CHP'li Alaattin Köseler yönetimindeki Beykoz Belediyesinin başka 3 konser ve bazı etkinlikler için de yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıkmıştı.

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Arşiv) 2024 Eylül – Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alımı adı altında yapılan ihale, 19 milyon 718 bin 983,50 TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi'ne verildi.