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Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Savcılıktan 4 sanığın tahliyesine itiraz

Yenidoğan Çetesi'nin 3. duruşmasında dün ara karar verilmişti. Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi Medikal Muhasebecisi Funda Özen ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel ‘in tutuklulukta süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile tahliye kararı çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:47
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Savcılıktan 4 sanığın tahliyesine itiraz

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    İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davada dün ara karar açıklamıştı.

    Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi Medikal Muhasebecisi Funda Özen ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel 'in tutuklulukta süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar vermişti.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 tutuklu sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

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