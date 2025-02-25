AJet’ten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti

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Kampanyada, seçili rotalarda 1 euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 euro ve 29 euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut. 26 bin 850 koltuğun satışa sunulduğu kampanya, 'basic paket' biletler için geçerli olacak. İndirimli biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.