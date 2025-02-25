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AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti

AJet seyahat severlerin karşısına yeni bir kampanya ile çıktı. Geçtiğimiz aylarda yurt içi ucuz uçak bilet kampanyası yapan AJet bu kez de ucuz yurt dışı uçak bileti kampanyası başlattı. Biletler bugün ve yarın alınabilecek, mart ayında kullanılacak.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:23
AJet’ten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti

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    Uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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    Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası'na uzanan 55 noktaya dış hat seferleri bulunuyor.

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    Kampanya kapsamında 25 – 26 Şubat 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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    ÖZEL ROTALARDA BİLETLER, 1 EURODAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
    Kampanya kapsamında; Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

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    Kampanyada, seçili rotalarda 1 euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 euro ve 29 euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut. 26 bin 850 koltuğun satışa sunulduğu kampanya, 'basic paket' biletler için geçerli olacak. İndirimli biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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