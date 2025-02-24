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FETÖ finansörü Maydonoz Döner'in 326 çalışanının "darbeci" olduğu tespit edildi!

FETÖ’nün para kaynağı Maydonoz Döner’in MASAK raporunda tüm zamanlarda 9 bin 671 çalışanı arasındaki 326 kişinin, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Cumhurbaşkanına suikast’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana katılma’ suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
FETÖ finansörü Maydonoz Döner’in 326 çalışanının darbeci olduğu tespit edildi!

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    Maydonoz Döner'in FETÖ'ye finans sağladığının ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketin darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı.

    Şirketin tüm zamanlarda 9 bin 671 çalışanı arasındaki 326 kişinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanı'na suikast", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana katılma" suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Şirket kasasından ihraç asker, emniyet görevlisi, kaymakam ve vali yardımcısı gibi isimlere de para transferi yapıldığı belirlendi. Darbeci askerlerden eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın da hücre evinde saklandığı, Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerini buradan yönettiği ortaya çıktı.

    HEP İHRAÇLAR VAR
    MASAK raporuyla şirketin FETÖ'ye nasıl para akıttığı da belgelendi. MASAK raporunda şüpheliler arasında ihraç TRT çalışanı, imam-hatip, üsteğmen, astsubay ve polislerin olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra yapılan mahrem imamların da şirketlerde yönetici pozisyonlarda bulunduğu belirlendi. Belirli periyotlarla iş yerlerinde şirket toplantısı görüntüsü altında örgütsel toplantılar yapıldığı, şirketlerde toplanan paraların belirli bir kısmının örgütün güncel yapılanmasında yer alan örgüt üyelerine verilerek dağıtıldığı belirlendi.

    YURT DIŞINA KAÇANLAR DA ORTAK
    Ortak olacak kişiler tarafından hisse payı karşılığında ödenen paraların resmi kaydının olmadığı anlaşıldı. Hisse satışına ilişkin herhangi bir işlemin de resmi kayıtlara yansımadığı, franchise hakkını alan bu şirketlerin yurt dışında aranma kaydı bulunan örgüt üyelerinin aile bireyleri üzerinden yapılan para transferleri ile şirketlere gayriresmi ortak oldukları belirlendi.

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