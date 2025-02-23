AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için heyecan dorukta!

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklar bitti. Kongrenin ana sloganı ise "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak" dedi.

Kongrenin yapılacağı salonda incelemede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Hamza Dağ, basın toplantısı düzenledi.

Kandemir, "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Hem büyükelçiler düzeyinde hem siyasi parti temsilcileri anlamında, dünyanın dört bir tarafından pek çok yabancı devlet insanı gelecek" sözlerini kaydetti.

Dağ ise "Kongrede yeni film çalışmamız ve sahne performansları olacak. Filmde bir ayrıntı var. Sürpriz" dedi.