Tuba Durgut’tan İsrail delegasyonuna Gazze tepkisi: Bu artık siyasi değil insani bir mesele

Roma, İtalya - Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ PA) 19. Genel Kurulu, 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul kapsamındaki Siyasi ve Güvenlikle ilgili İşbirliği Komitesi Toplantısında İsrail heyeti, Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında hayatını kaybeden ve rehine takası kapsamında İsrail'e teslim edilen bir bebeğin fotoğraflarını göstererek, Türkiye başta olmak üzere bazı delegasyonları İsrail'e destek vermemekle ve iki yüzlülükle suçladı. İsrailli bir kadın parlamenterin Türkiye'yi ikiyüzlülükle suçlaması üzerine, Tuba Durgut sert bir tepki gösterdi.

Durgut, Gazze'de öldürülen, sakat bırakılan ve açlığa mahkum edilen çocukları hatırlatarak, İsrail'in tek taraflı mağduriyet söylemini reddetti ve şu çarpıcı sözleri sarf etti:



"Ya Gazze'de ampute edilen çocuklar? Ya Gazze'deki kadınlar? Ya Gazze'de açlık çeken çocuklar? Gazzeliler insan değil mi? Biz bütün çocuklar için üzgünüz, Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir, saygılı olun."