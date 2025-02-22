Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı

arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)
"CAMİİ, YENİ HALILARLA RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜNDE AÇILACAK"
Hand Vakfı İcra Direktörü Saadeddin el-Muvakkat ise, "Halılar dün ulaştı. Bu halılar tamamen Türkiye'nin Gaziantep şehrindeki Asala firmasında üretildi ve dün Türk Büyükelçisi'nin gözetiminde teslim alındı" ifadelerini kullandı.
arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)
Halıların döşeme işleminin tamamlanma ve caminin açılış tarihi hakkında konuşan el-Muvakkat, "Camii, yeni halılarla Ramazan ayının ilk gününde açılacak ve teravih namazını yeni halıların üzerinde kılacağız" şeklinde konuştu.
Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir. Emevi Camisi, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.