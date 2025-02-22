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Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı

Şam’daki tarihi Emevi Camii, Ramazan ayı öncesinde yenileniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçtiği ve Gaziantep’ten gönderilen bordo renkli yün halılar camiye serilmeye başlandı. Yetkililer, caminin Ramazan’ın ilk günü ibadete açılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 20:22 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 20:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı

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    Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde Esad rejiminin ardından yenileme çalışmaları sürüyor. Ramazan ayına günler kala gerçekleştirilen hazırlıklar çerçevesinde tarihi camiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği ve Gaziantep'ten gönderilen bordo renkli yün halılar serilmeye başlandı.

    arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)


    Hand Vakfı'nın Müdürü Saadeddin el-Muvakkat yaptığı açıklamada, "Yeni halılar dün Türk Büyükelçisi'nin katılımıyla ulaştı ve ilk teravih namazını yeni halılar üzerinde kılacağız" dedi.

    arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)

    "5 BİN METREKARE HALI SATIN ALINDI"
    Halıların döşeme işlemi gerçekleştiren Türk şirket Asalet Halı'nın yetkilisi Adnan Meşleh, "Türkiye'de tasarım ve renkler seçildi, biz de bu halıları Türkiye'den Suriye'ye getirdik. Yolculuk sorunsuz ve kolay geçti. Bu halılar en kaliteli iplikler ve doğal yün kullanılarak üretildi. Her metrekare halı 5 kilogram ağırlığında ve caminin tamamını kaplayacak şekilde 5 bin metrekare halı satın alındı" açıklamasını yaptı.

    arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)

    "CAMİİ, YENİ HALILARLA RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜNDE AÇILACAK"
    Hand Vakfı İcra Direktörü Saadeddin el-Muvakkat ise, "Halılar dün ulaştı. Bu halılar tamamen Türkiye'nin Gaziantep şehrindeki Asala firmasında üretildi ve dün Türk Büyükelçisi'nin gözetiminde teslim alındı" ifadelerini kullandı.

    arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)arihi Emevi Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği halılar serilmeye başlandı. (İHA)

    Halıların döşeme işleminin tamamlanma ve caminin açılış tarihi hakkında konuşan el-Muvakkat, "Camii, yeni halılarla Ramazan ayının ilk gününde açılacak ve teravih namazını yeni halıların üzerinde kılacağız" şeklinde konuştu.

    Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir. Emevi Camisi, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.

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