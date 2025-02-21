Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ile Şevket Demircan katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven (TAKVİM)

Bu sırada söz alan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı, müvekkilinin adının iddianamenin birçok yerinde geçtiği ve suçtan zarar gördüğünü öne sürerek davaya katılma talebinde bulundu.



KAPLAN'IN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Talebi değerlendiren mahkeme, Kaplan'ın "suçtan doğrudan zarar görmemesi" nedeniyle avukatın katılma talebinin reddine karar verdi.

Daha sonra söz verilen sanık Dinçer, emniyette görev yaptığı dönem sosyal medya analiz uzmanı olduğunu "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabını amirlerinin talebi üzerine açtığını iddia etti.

Söz konusu hesabı FETÖ'cülerin faaliyetleri için açtığını, Güven'i de bu faaliyetler kapsamında takip ettiğini ileri süren Dinçer, bu paylaşımların altına yazdığı yorumların da ekran görüntüsünü alıp sakladığını belirtti.

Dinçer, "İstihbarat daire başkanlığındayken FETÖ soruşturması geçirdim. FETÖ'yle bir bağım yoktu, hiçbir zaman da olmadı. Öyle ki söz konusu iddianamede böyle bir tespit söz konusu değil. 16 aydır tutukluyum, mesajların içeriklerinde suç teşkil eden bir durum yoktur. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.