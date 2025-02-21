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Başkan Erdoğan Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti: Genç hafız gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın yanına oturan bir genç bir hafızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:45
Başkan Erdoğan Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti: Genç hafız gözyaşlarını tutamadı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara Yenimahalle'deki Mevlana Camisi'nde kıldı.

    Genç hafız gözyaşlarını tutamadı

    Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. (AA)

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu 'gençlik' temalı hutbenin ardından cemaatle namazını kılan Başkan Erdoğan, çıkışta halkla selamlaştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

    GENÇLERLE SOHBET ETTİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Daha sonra Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. (AA)

    Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2) da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2) da yer aldı. (AA)

    GENÇ HAFIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Başkan Erdoğan burada hafızlık eğitimi alan genç kızlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın yanına oturan bir gencin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

    Ziyaret sırasında gençlik merkezinde eğitim alan kızlar ve eğitmenler oluşturulan imkanlarla ilgili Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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