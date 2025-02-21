Başkan Erdoğan Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti: Genç hafız gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara Yenimahalle'deki Mevlana Camisi'nde kıldı.
Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara Yenimahalle'deki Mevlana Camisi'nde kıldı.
Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu 'gençlik' temalı hutbenin ardından cemaatle namazını kılan Başkan Erdoğan, çıkışta halkla selamlaştı.
GENÇLERLE SOHBET ETTİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Daha sonra Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
GENÇ HAFIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Başkan Erdoğan burada hafızlık eğitimi alan genç kızlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın yanına oturan bir gencin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Ziyaret sırasında gençlik merkezinde eğitim alan kızlar ve eğitmenler oluşturulan imkanlarla ilgili Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.