Başkan Erdoğan Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti: Genç hafız gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2) da yer aldı. (AA)



GENÇ HAFIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Başkan Erdoğan burada hafızlık eğitimi alan genç kızlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın yanına oturan bir gencin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ziyaret sırasında gençlik merkezinde eğitim alan kızlar ve eğitmenler oluşturulan imkanlarla ilgili Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.