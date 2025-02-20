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DEM Parti Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'a terör örgütü üyeliğinden hapis cezası

Kars'ın DEM Partili Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA AA
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:41 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:41
DEM Parti Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’a terör örgütü üyeliğinden hapis cezası

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    Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alkan'ı duruşmada avukatı temsil etti.

    Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS

    Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

    Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan (Sosyal medya)Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan (Sosyal medya)

    2019 YILINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    2009-2014 arasında HDP'nin Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'nin Kağızman Belediye Başkanı seçilmişti.

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