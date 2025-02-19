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CHP'nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel'in "ön seçim" tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin yargılama süreci devam ediyor. Para trafiğinin ve şaibenin şahidi olan CHP'li isimler "Yeminli tanık" sıfatıyla ifade verdi. CHP içerisinde bir grubun ortaya çıkan manzara ve itiraflar sonrası endişeye kapıldığı bildirilirken "CHP kurultayı iptal yolunda" yorumları yapılıyor. Öte yandan Özgür Özel'in ön seçimden önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ilan etmesi CHP'nin İstanbul ve Ankara ekipleri arasında savaş başlattı. "Madem İmamoğlu ilan edilecekti ön seçimin ne anlamı kaldı?" denildi. Şimdi gözler Mansur Yavaş'ın atacağı adıma çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:51
CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Olağan Kurultay "şaibe"lerle anılıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip "şaibe"yi işaret etti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açtı.

    Delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan ve ifadelerine başvurulan CHP'li isimler tarafından dile getirildi.

    CHP'nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi?

    ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)



    CHP KURULTAYININ İPTALİNE KARAR VERİLEBİLİR

    Yargı süreci detaylıca devam ederken CHP kurultayının iptal edilmesi durumunda yeniden olağan üstü bir kurultayın gündeme gelebileceği konuşuluyor. CHP içerisinde Kurultayın iptaline ilişkin endişesi olanlar da mevcut.

    Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "CHP kurultayı iptal yolunda" başlıklı köşe yazısında "Para karşılığı oy kullandığı iddia edilenler mahkemede bunları reddedebilirler. Ama iddialar başka delillerle ispatlanırsa CHP kurultayının iptaline karar verilebilir" ifadelerini kullandı.
    CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'na ʺFETÖʺ imasında bulundu (Takvim.com.tr)CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'na ʺFETÖʺ imasında bulundu (Takvim.com.tr)


    KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! İL BAŞKANLARI "FETÖ'CÜ" İLAN ETTİ, ÖZEL "ÇUKUR" DEDİ

    CHP ise "şaibelerle" anılan kurultayı "demokrasi şöleni" deyip aklamaya çalıştı. Ankara'da açıklama yapan 81 il başkanı 2010 dönemini işaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" imasında bulundu.

    Özgür Özel grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na "Çukur" benzetmesinde bulunup Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etti.
    CHP'nin ʺön seçimʺ tiyatrosu çöktü (Takvim.com.tr)CHP'nin ʺön seçimʺ tiyatrosu çöktü (Takvim.com.tr)
    ÖZEL İMAMOĞLU'NU ADAY İLAN ETTİ! MANSUR YAVAŞ'A KAPIYI GÖSTERDİ

    Ön seçim için belirtilen 23 Mart'tan önce Özgür Özel tarafından İmamoğlu'nun işaret edilmesi "Mansur Yavaş'ı gözden çıkardılar" yorumlarına yol açtı.

    "Madem Ekrem İmamoğlu ilan edilecekti ön seçimin ne anlamı kaldı?" sorularını sordurdu.
    Ankara'daki CHP'li belediye başkanları ʺAdayımız Mansur Yavaşʺ diyor (Takvim.com.tr)Ankara'daki CHP'li belediye başkanları ʺAdayımız Mansur Yavaşʺ diyor (Takvim.com.tr)


    CHP'DE İSTANBUL - ANKARA SAVAŞI

    Öte yandan CHP'nin İstanbul ve Ankara ekipleri arasında savaş başladı.

    21 il belediye başkanının Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için çağrı yapması sonrası kılıçlar çekildi. Ankara'nın 9 ilçe belediye başkanı "cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" diye paylaşımlar yaptılar.
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