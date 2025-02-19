CHP'nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel'in "ön seçim" tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Olağan Kurultay "şaibe"lerle anılıyor.



Kemal Kılıçdaroğlu "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip "şaibe"yi işaret etti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açtı.



Delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan ve ifadelerine başvurulan CHP'li isimler tarafından dile getirildi.