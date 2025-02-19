CHP'nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel'in "ön seçim" tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Olağan Kurultay "şaibe"lerle anılıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip "şaibe"yi işaret etti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açtı.
Delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan ve ifadelerine başvurulan CHP'li isimler tarafından dile getirildi.
ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr) CHP KURULTAYININ İPTALİNE KARAR VERİLEBİLİR
Yargı süreci detaylıca devam ederken CHP
kurultayının iptal edilmesi durumunda yeniden olağan üstü bir kurultayın gündeme gelebileceği konuşuluyor. CHP içerisinde Kurultayın iptaline ilişkin endişesi olanlar da mevcut.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "CHP kurultayı iptal yolunda"
başlıklı köşe yazısında "Para karşılığı oy kullandığı iddia edilenler mahkemede bunları reddedebilirler. Ama iddialar başka delillerle ispatlanırsa CHP kurultayının iptaline karar verilebilir"
ifadelerini kullandı.
CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'na ʺFETÖʺ imasında bulundu (Takvim.com.tr) KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! İL BAŞKANLARI "FETÖ'CÜ" İLAN ETTİ, ÖZEL "ÇUKUR" DEDİ CHP
ise "şaibelerle"
anılan kurultayı "demokrasi şöleni"
deyip aklamaya çalıştı. Ankara'da açıklama yapan 81 il başkanı 2010 dönemini işaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" imasında bulundu. Özgür Özel
grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na "Çukur" benzetmesinde bulunup Ekrem İmamoğlu
'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etti.